В 2018 ставки по гривневым и валютным депозитам будут снижаться, - ICU

Группа ICU прогнозирует, что в 2018 году тенденция падения ставок по гривневым депозитам сохранится, а проценты по валютным вкладам расти не будут.

Об этом сообщил аналитик банковского сектора группы ICU Михаил Демкив, передают Українські Новини.

"Вероятно, индекс ставок по годовым депозитам в гривне на конец 2018 года снизится на 1,5-2 п.п. - до 12,3-12,8%. Нацбанк, похоже, не будет спешить со снижением учетной ставки и оставит ее неизменной до третьего квартала следующего года", - сказал он.

Демкив отметил, что изменить такой тренд может высокая инфляция при условии, если ее фактические показатели будут значительно выше ожиданий.

Комментируя ставки по валютным депозитам, эксперт сообщил, что проценты по валютным вкладам фактически достигли минимума, так как отдельные банки перестали их привлекать из-за отсутствия спроса на валютное кредитование.

Но падать дальше они вряд ли будут.

"Банкам, имеющим заимствования на внешних рынках, дешевле привлекать ресурс у населения под 4%, чем платить по еврооблигациям 8-11%. Поэтому такие банки, как Ощадбанк, активно наращивают портфель валютных депозитов, чтобы заместить еврооблигации в будущем более дешевыми внутренними ресурсами", - сказал Демкив.

Эксперт ICU добавил, что в 2018 году не стоит ожидать существенного изменения уровня ставок по валютным депозитам.

Помимо этого Михаил Демкив допускает в следующем году активизацию выдачи ипотечных кредитов в случае существенного снижения процентных ставок.

Но их объем все еще будет оставаться существенно ниже, чем хотелось бы.

В корпоративном секторе эксперт отмечает преобладание процессов реструктуризации задолженности.

Банки указывают на дефицит надежных заемщиков, с чем связан их растущий интерес к работе с ОВГЗ.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре средства, размещенные физическими лицами на счетах в банках в гривнах и иностранной валюте, по оперативным данным, увеличились на 1,5%, или на 6,6 млрд гривен с 443,7 млрд гривен по состоянию на 1 ноября до 450,2 млрд гривен на 1 декабря.

По оперативным данным НБУ, средняя процентная ставка по гривневым депозитам (среднемесячная) в ноябре для юрлиц выросла с 8,1% до 8,7%, для физлиц выросла с 10,7% до 11,3%.

Ставка по валютным депозитам сохранилась для юрлиц на 2,2%, для населения снизилась с 2,9% до 2,7%.