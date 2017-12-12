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Фьючерсы на биткоин: игра на понижение началась?
09:33 12.12.2017 |
В первый же день торгов фьючерса на биткоин разница между ценой контракта и биткоина начала сужаться. Значит ли это, что кто-то начинает игру на понижение?
В определенный момент разница между ценой фьючерса на биткоин и стоимостью самой криптовалюты опускалась до $600, что в теории свидетельствует о том, что срочный контракт продавали активнее, чем покупали на спот-рынке.
Таким образом, премия фьючерса с 13% упала всего до 4,5%.
Вообще, конечно, делать какие-то выводы преждевременно. Это первый в истории срочный контракт на криптовалюту, и нужно какое-то время, чтобы ситуация стабилизировалась. Кроме того, обычно на спот- и фьючерсном рынке есть маркетмейкеры, которые четко держат котировки под контролем. В случае с биткоином в теории все не совсем так.
Если верить заявлениям участников этого рынка, то это полностью децентрализованный рынок, а значит, и управлять процессом никто не может. Есть, конечно, скептические мнения, что якобы более половины счетов принадлежит узкому кругу участников и они правят бал на рынке биткоина.
Все версии имеют право на жизнь.
Что касается фьючерсов на биткоин, то мнения разделились. Кто-то считает, что арбитраж вскоре вообще уберет разрыв в цене между спот-рынком и фьючерсом, кто-то, наоборот, утверждает, что разница в цене будет всегда.
Со вторым участником можно согласиться, ведь срочные контракты всегда имеют отличную от спот-рынка цену, так как в нее закладываются ожидания рынка. Существуют такие понятия, как беквардация и контанго, когда фьючерс торгуется дешевле и дороже базового актива соответственно.
С биткоином может быть то же самое. Например, ситуация на рынке изменится, и участники начнут ожидать падения курса криптовалюты. Тогда фьючерс будет стоить дешевле, то есть будет находиться в беквардации.
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