Bloomberg: 40% всех биткоинов принадлежат тысяче китов

Около 40% всех выпущенных на сегодняшний день биткоинов находятся в руках всего тысячи человек - так называемых «китов». С таким утверждением выступил глава департамента изучения финансовых рынков AQR Capital Management Аарон Браун, пишет Bloomberg.

Как считает Браун, практически все эти люди так или иначе знакомы друг с другом, при этом задолго до того, как начался криптовалютный бум.

По его словам, именно «киты» сегодня являются одной из главных причин беспокойства институциональных инвесторов, поскольку ничто не мешает им координировать свои действия с целью изменения курса цифровой валюты. Так, любой из них может в любой момент решить «скинуть» как минимум половину принадлежащих им биткоинов, и, принимая во внимание нынешний курс, это окажет огромное влияние на рынок.

С мнением Брауна согласны и некоторые другие участники финансового рынка.

«Я думаю, их несколько сотен. Вполне вероятно, что они поддерживают между собой связь», - заявил управляющий партнер Multicoin Capital Кайл Самани.

В то же время юрист по ценным бумагам компании Ross & Shulga Гари Росс отмечает, что подобный обмен информацией, как минимум частично, может быть вполне легален.

«Биткоин - это цифровая валюта, а не ценные бумаги, поэтому нет никаких запретов относительно торгов, при которых определенная группа соглашается купить биткоины, чтобы поднять цену вверх, и затем через несколько минут вывести все это в наличные», - сказал он в комментарии Bloomberg.

Также издание получило комментарий небезызвестного Роджера Вера, который в последнее время полностью сфокусировался на идее Bitcoin Cash, утверждая, что появившаяся в результате хардфорка криптовалюта и есть «истинный» биткоин» и продолжает наследие ее создателя Сатоши Накамото.

«Я думаю, такое вполне возможно. Люди могут делать со своими сбережениями все, что они захотят. Лично у меня на все это не было времени», - утверждает Вер.

Ранее в этом году Роджер Вер заявил, что обменяет принадлежавшие ему 25 000 BTC на эквивалентное количество Bitcoin Cash.

Предполагается, что это и есть та самая транзакция.

