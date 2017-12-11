Финансовые новости
- |
- 11.12.17
- |
- 18:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Bloomberg: 40% всех биткоинов принадлежат тысяче китов
13:54 11.12.2017 |
Около 40% всех выпущенных на сегодняшний день биткоинов находятся в руках всего тысячи человек - так называемых «китов». С таким утверждением выступил глава департамента изучения финансовых рынков AQR Capital Management Аарон Браун, пишет Bloomberg.
Как считает Браун, практически все эти люди так или иначе знакомы друг с другом, при этом задолго до того, как начался криптовалютный бум.
По его словам, именно «киты» сегодня являются одной из главных причин беспокойства институциональных инвесторов, поскольку ничто не мешает им координировать свои действия с целью изменения курса цифровой валюты. Так, любой из них может в любой момент решить «скинуть» как минимум половину принадлежащих им биткоинов, и, принимая во внимание нынешний курс, это окажет огромное влияние на рынок.
С мнением Брауна согласны и некоторые другие участники финансового рынка.
«Я думаю, их несколько сотен. Вполне вероятно, что они поддерживают между собой связь», - заявил управляющий партнер Multicoin Capital Кайл Самани.
В то же время юрист по ценным бумагам компании Ross & Shulga Гари Росс отмечает, что подобный обмен информацией, как минимум частично, может быть вполне легален.
«Биткоин - это цифровая валюта, а не ценные бумаги, поэтому нет никаких запретов относительно торгов, при которых определенная группа соглашается купить биткоины, чтобы поднять цену вверх, и затем через несколько минут вывести все это в наличные», - сказал он в комментарии Bloomberg.
Также издание получило комментарий небезызвестного Роджера Вера, который в последнее время полностью сфокусировался на идее Bitcoin Cash, утверждая, что появившаяся в результате хардфорка криптовалюта и есть «истинный» биткоин» и продолжает наследие ее создателя Сатоши Накамото.
«Я думаю, такое вполне возможно. Люди могут делать со своими сбережениями все, что они захотят. Лично у меня на все это не было времени», - утверждает Вер.
Ранее в этом году Роджер Вер заявил, что обменяет принадлежавшие ему 25 000 BTC на эквивалентное количество Bitcoin Cash.
Предполагается, что это и есть та самая транзакция.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|На Чикагской бирже опционов стартовали торги биткоин-фьючерсами
|Судьба Михо: Что власть должна сделать с Саакашвили
|Подарок от депутатов. Почему посылки могут застрять на границе
|Выравнивание позиций. Сколько населенных пунктов ВСУ освободили в последние дни
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В ноябре объем операций на межбанке увеличился на 8% до $9,5 млрд
|Банки уменьшили свой портфель ОВГЗ на 100 млн гривен до 329,8 млрд гривен 11 декабря
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 11 декабря составил 27,1357 грн
|Доллар сдает позиции на старте "недели центробанков"
|Bloomberg: 40% всех биткоинов принадлежат тысяче китов
|Фондовые рынки АТР выросли 11 декабря, японский Nikkei 225 завершил торги на 26-летнем максимуме
Это интересно
|Peugeot PHEV: необычный скутер с гибридной силовой установкой
|Топ-менеджер Volkswagen приговорен в США к 7 годам за дизельгейт
|BMW выпустит 800-сильный электрокар с запасом хода 700 километров
|Эпидемия криптокотиков как стресс-тест Эфириума
|YouTube обучает машины искать экстремистские видео
|Параметры смартфонов Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus были раскрыты до анонса
|Lamborghini представила самый быстрый внедорожник в мире