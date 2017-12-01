Доля юаня в международных расчетах упала в октябре до минимума за 3 года - SWIFT

Доля юаня в международных расчетах уменьшилась в октябре 2017 года до самого низкого уровня с апреля 2014 года.

Согласно данным расчетной системы SWIFT, в прошлом месяце доля юаня опустилась до 1,46% с 1,85% в сентябре. Таким образом, показатель сократился почти вдвое с пикового уровня, достигнутого в 2015 году, хотя рынки ожидали, что юань будет укреплять позиции после того, как Международный валютный фонд (МВФ) включил его в корзину валют для расчета специальных прав заимствования.

Таким образом, юань впервые за много месяцев перешел с 6-го на 7-е место среди наиболее популярных мировых валют.

Интервенции китайских властей на валютном рынке ослабили доверие иностранных инвесторов к валюте КНР, а праздники осенней Золотой недели в Китае снизили объемы операций.

Общая сумма платежей в юанях сократилась на 19,1% в октябре по сравнению с сентябрем, тогда как платежи во всех валютах выросли на 3,02%.

Доллар США остается бесспорным лидером мировых расчетов - его доля в международных платежах через SWIFT в октябре снизилась на 0,3 процентного пункта (п.п.) - до 39,47%. Евро, прочно удерживающий второе место, наращивал долю в прошлом месяце самыми быстрыми темпами - на 1 п.п., до 33,98%. Доля фунта стерлингов составила 7,71%, японской иены - 2,92%, швейцарского франка - 1,63%.

