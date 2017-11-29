Средневзвешенный курс биткоина превысил $11 000

В среду, 29 ноября, спустя всего сутки после того, как был взят психологический барьер в $10 000, цена первой криптовалюты продолжила свой впечатляющий рост, превысив в итоге отметку в $11 000.

По состоянию на 14:50 EET, средневзвешенный курс биткоина составлял $11 153.50 при капитализации в $186 млрд.

На момент публикации не все биржи, впрочем, взяли этот барьер. Вплотную к отметке в $11 000 подобрались Bitfinex, Bitstamp и GDAX, а вот на таких площадках, как Gatecoin, Quoine, CEX.io и ряд других, торги ведутся уже выше $11 100.

Взлет курса биткоина ряд экспертов связывают с притоком на рынок новых денег и ожиданиями скорого запуска фьючерсов на первую криптовалюту на чикагской CME Group.

С начала года биткоин подорожал уже более чем в 11 раз. Суммарная капитализация рынка криптовалют превысила на 29 ноября $338 млрд.

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