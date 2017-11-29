КНДР утверждает, что запущенная ракета способна достичь любой точки США

Власти Северной Кореи утверждают, что запущенная накануне баллистическая ракета является межконтинентальной и способна поразить цели "на всей континентальной территории США". Об этом говорится в заявлении Пхеньяна, обнародованном утром в среду, 29 ноября.

Как отмечается в заявлении, речь идет о ракете "Хвасон-15", способной нести ядерный заряд. Сообщается, что это "самая мощная межконтинентальная ракета", когда-либо созданная в КНДР. В этой связи в Пхеньяне говорят о достижении "исторической цели по формированию ядерных сил государства".

В Минобороны США усомнились в успешности испытаний ракеты, передает агентство AFP. По данным американского оборонного ведомства, она пролетела лишь порядка тысячи километров, прежде чем упала в Японское море, и не представляла никакой опасности для Соединенных Штатов и их союзников.

28 ноября Пхеньян осуществил запуск баллистической ракеты в направлении Японского моря. Она упала в 250 километрах от побережья Японии. В НАТО и ЕС осудили новые ракетные испытания Северной Кореи. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Пхеньян "воздержаться от дальнейших дестабилизирующих шагов". 29 ноября должно состояться экстренное заседание Совбеза ООН, посвященное данному вопросу.