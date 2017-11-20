Китайские майнеры продолжают искать площадки за границей

Все больше китайских майнеров изучают другие регионы, в которые они могли бы переместить свою деятельность на фоне растущей неопределенности в отношении будущего индустрии майнинга в Китае. Хотя китайское правительство пока не подтвердило, что под криптовалютные репрессии попадут и майнеры, многие из них уже планируют переместить свой бизнес в другие страны.

На прошлой неделе сообщалось, что государственная энергетическая компания в провинции Сычуань начнет бороться с майнингом биткоина. Компания опровергла эту информацию, заявив, что документ - лишь внутренняя бумага компании. Якобы в ней лишь говорится о нерациональном распределении гидроэлектроэнергии майнинговым компаниям, а не районам в сельской местности провинции во время засухи.

Из-за этого многие майнеры стали искать другие места для размещения мощностей, чтобы уменьшить свою зависимость от дальнейшего регулирования со стороны китайского государства.

Китайский майнер Акира Цуй (Akira Cui) недавно сказал в интервью изданию South China Morning Post, что многие майнеры уже посетили Вьетнам, Лаос, Таиланд, Россию и США, обсуждая цены на электроэнергию с местными властями и покупая площадки для будущего использования. Цуй утверждает, что «майнинг должен уйти за границу, если существует вероятность хотя бы в один процент, что запреты правительства распространятся и на него».

Издание South China Morning Post заявляет, что пыталось связаться с четырьмя крупными майнинговыми компаниями, и Цуй был единственным, кто им ответил. Представители этой индустрии редко общаются со СМИ, поскольку многие майнеры заключают в частном порядке сделки с местными энергетическими компаниями, которые скрываются от высокопоставленных должностных лиц и учреждений.

«Никто не говорит об этом, потому что лучше всего это не афишировать» - сказал Цуй.

Он утверждает, что занялся майнингом биткоина в 2013 году после продажи своей предыдущей интернет-компании за 30 миллионов юаней (примерно 4.5 миллиона долларов). Первоначально Цуй инвестировал примерно 5-6 миллионов юаней (800 000 долларов) в оборудование для майнинга, а теперь расширил деятельность до 100 000 машин.

Цуй отмечает, что 90% его оборудования принадлежит друзьям и клиентам, для которых он поддерживает его работу. «Заниматься майнингом у себя дома очень неудобно. Вместо этого клиенты могут ставить оборудование в моем цехе, оплачивая аренду и дистанционно управляя им» - говорит Цуй.

Он говорит, что обеспечение надежного источника энергии является главной задачей для крупных майнеров. Каждая машина может генерировать биткоины примерно на 100 юаней (15 долларов) в день, то есть финансовые потери, понесенные из-а простаивающего оборудования, могут быть значительными. Таким образом, многие майнеры стремятся предупредить запреты со стороны китайского правительства и планируют переезд за границу.

«Мы ведем переговоры с партнерами в Лос-Анджелесе, а также посетили Россию и Вьетнам», - говорит Цуй. «Если регулирующие органы запретят нашу деятельность, нам потребуется около трех месяцев для возобновления операций за рубежом. Деньги, потраченные на покупку земли - относительно небольшая сумма по сравнению со всем остальным».

Любопытно замечание Цуя о том, что запрет криптовалют в Китае может в конечном итоге стать позитивным для сообщества биткоина в целом. Он утверждает, что доминирование Китая на рынке биткоина в последние годы подорвало децентрализацию криптовалюты. Он заявил:

«Важно, чтобы биткоин уменьшил свою зависимость от Китая, тогда он станет сильнее, как уже было доказано последним ценовым скачком».

Также Цуй считает, что китайский запрет на работу криптовалютных бирж приведет к улучшению децентрализации. Он отметил, что «международные биржи - ненормальное явление, любое централизованное учреждение противоречит самой природе криптовалюты».