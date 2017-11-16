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Китайские майнеры могут остаться без дешевой электроэнергии
12:34 15.11.2017 |
Во вторник, 14 ноября, в соцсетях началось активное обсуждение очередного репрессивного шага в отношении криптовалютной индустрии в Китае, на этот раз направленного против майнеров. И хотя спекуляции о «запрете» майнинга на поверку оказались несколько преувеличенными, игнорировать поступившие из Поднебесной сообщения было бы не совсем верно.
Так, местное издание Caijing опубликовало датированный 3 ноября циркуляр Сычуаньской электросетевой компании, в котором говорится, что майнинг криптовалют является незаконной деятельностью. По этой причине находящиеся под управлением компании гидроэлектростанции должны будут прекратить поставку электроэнергии таким предприятиям.
Комментируя эту новость, небезызвестный криптотрейдер WhalePanda поспешил предположить, что, возможно, именно по этой причине глава компании Bitmain Джихан Ву и представитель пула BW отсутствовали на Ethereum Classic Summit в Гонконге, где планировалось их появление. Также он добавил, что если это сообщение соответствует действительности, это будет прекрасной новостью с точки зрения децентрализации биткоина.
Впрочем, последующие комментарии оказались более сдержанными. Так, спустя некоторое время cnLedger написал со ссылкой на комментарий главы Сычуаньской электросетевой компании, что в документе присутствует очевидная ошибка: компания не представляет государственный административный департамент и не имеет полномочий определять законность майнинга.
Тем не менее, циркуляр, как уже было сказано выше, предписывает ограничить поставки электроэнергии майнинговым фермам, и это может иметь далеко идущие последствия для всей индустрии: значительная их часть сосредоточена именно в этой известной своей дешевой электроэнергией провинции.
В то же время, как отмечает Bitcoin.com, для крупных компаний вроде Bitmain данное предписание серьезных последствий может и не иметь, поскольку они имеют заключенные контракты на поставки электроэнергии по рыночным ценам. То есть основной удар придется именно на небольшие компании, которые в результате будут вынуждены полностью свернуть деятельность либо искать другие альтернативы дешевого электричества.
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