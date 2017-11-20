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Биткоин закрепился выше 8 000 долларов
09:36 20.11.2017 |
Вечером в воскресенье биткоин протестировал новый исторический максимум, закрепившись выше 8 000 долларов. На бирже Bitfinex курс показал рекордные 8 130$, на Bitstamp и GDAX цена немного не дошла до отметки 8 100$.
Похоже, новость о том, что оператор криптовалютной биржи LedgerX запустил первый долгосрочный фьючерсный опцион на биткоин, заставила криптовалюту снова пойти вврх после консолидации, продолжавшейся несколько дней.
Контракт создан в субботу утром и истекает 28 декабря 2018 года. Согласно его условиям, покупатель в установленный срок может приобрести биткоин за $10 000, то есть почти на 20% выше текущего курса.
Есть мнение о том, что появление подобных финансовых инструментов в сфере криптовалют станет одним из признаков взросления рынка и это привлечет больше денег из сектора традиционных финансов.
В пятницу, сразу после того как торговый опцион был размещен на LedgerX, появилось два инвестора, которые им заинтересовались. Если курс биткоина не поднимется до обозначенной суммы, то покупатель обязуется уплатить организатору торгов сумму в 2250.25 долларов. В случае, если биткоин преодолеет отметку в 10 000 долларов, покупатель сможет получить биткоин по цене исполнения опциона или отказаться от покупки криптовалюты.
«Если курс упадёт до нуля, вам не придётся платить $10 000», - пояснил CEO LedgerX Пол Чоу. «Однако, если через год биткоин будет стоить $20 000, вы можете рассчитать опцион».
По прогнозам аналитиков LedgerX, шансы на то, что данный опцион окажется прибыльным, составляет 25%.
Еще одним поленом, которое позволило разогреть цену до текущих уровней, стало сообщение о запуске мини-фьючерсов от швейцарского банк Vontobel и финансовой компании Leonteq Securities AG.
Кроме того, рынок в ближайшие недели ожидает запуска фьючерсов на биткоин на CME - одной из крупнейших товарных бирж мира. Сообщение о тестовом запуске этих фьючерсов 20 ноября уже взбудоражило трейдеров несколько дней назад.
Все эти события позволяют говорить о том, что мировые финансовые рынки заинтересованы в интеграции криптовалютного рынка, и подобные инструменты станут лишь первыми шагами на пути более глобальной интеграции биткоина на мировые биржи, что многократно увеличит его ликвидность и стабилизирует движение курса.
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