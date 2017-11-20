Швейцарские банки запускают мини-фьючерсы на биткоин

Пока CME Group только планирует запустить тестовую сеть с фьючерсами на биткоин, швейцарский банк Vontobel и финансовая компания Leonteq Securities AG объявили о выпуске деривативов, которые позволяют заработать как на росте, так и на падении цены биткоина.

Vontobel - это второй по величине поставщик сложных комплексных финансовых инструментов в стране. В банке объявили о запуске двух видов мини-фьючерсов на биткоин.

Мини-фьючерсы - это производные инструменты, в которых совмещены функции фьючерсов и опционов, однако размер контракта у них значительно меньше, чем у обычного фьючерса. Банк Vontobel предлагает своим клиентам деревативы, с помощью которых можно поставить на снижение цены или захеджировать ее.

Сейчас биткоин торгуется на рекордно высоких уровнях и при этом дневные колебания цены иногда превышают 10%. Именно из-за такого поведения криптовалюты вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио (Vitor Constancio) назвал биткоин "спекулятивным инструментом".

Деревативы от Leonteq Securities AG будут иметь двухмесячный срок погашения, мини-фьючерсы от Vontobel будут иметь более длительный период. Торговаться новые деривативы биткоина от швейцарских финансовых учреждений будут на бирже SIX Exchange.

«Первоначальные отзывы были очень позитивными. Клиенты оценили возможность выбора между длинными или короткими инвестициями в биткоин», - прокомментировал директор по публичным технологиям в Leonteq Мануэль Дюрр (Manuel Durr).







