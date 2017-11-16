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Morgan Stanley: биткоин спекулятивен и не заслуживает особого внимания
22:44 16.11.2017 |
CEO американского холдинга Morgan Stanley Джеймс Горман считает, что "биткоин спекулятивен по определению". Об этом сообщает CNBC.
По мнению главы крупного банка, биткоин получает гораздо больше внимания, чем он, на самом деле, заслуживает. При этом, считает Горман, "этот феномен не исчезнет в одночасье" и просуществует еще некоторое время.
Кроме того, банкир убежден, что биткоин не имеет ничего общего с надежными инвестициями, а потому желающим получить гарантированный возврат от своих вложений не следует питать иллюзий на этот счет.
"Все что растет свыше 700% в год, является спекулятивным по определению, - продолжает американский финансист. - Таким образом, те, кто думают, что это стабильные инвестиции, попросту обманывают себя"
Также в интервью каналу Горман сказал, что не считает биткоин надежным средством сохранения стоимости. Помимо прочего, он не уверен, что финансовые регуляторы станут пристально следить за ценой криптовалюты или регулировать какие-либо связанные с ней процессы.
В чем выразил Горман абсолютную уверенность - так это лишь в том, что "биткоин активно используется преступниками":
"Поддерживают ли его люди, желающие использовать криптовалюты на анонимной основе в преступных целях? Абсолютно", - заключил CEO Morgan Stanley.
Ранее глава Morgan Stanley высказывал мысль, что "биткоин - больше, чем просто причуда".
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