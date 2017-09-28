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Глава Morgan Stanley: биткоин – это больше, чем просто причуда
09:37 28.09.2017 |
CEO Morgan Stanley Джеймс Горман выступил на мероприятии, которое проводилось при поддержке Wall Street Journal, где заявил, что функции криптовалют, связанные с анонимностью, выглядят убедительно. Биткоин - это «больше, чем увлечение», считает Горман.
«Концепция анонимной валюты - это очень интересная концепция. Интересная потому, что она позволяет защитить личные данные людей. Интересная тем, что она говорит системе центральных банков по поводу контроля над ней», - сказал он.
При этом сам Горман не инвестирует в криптовалюты, но отмечает, что ему неоднократно доводилось общаться с теми, кто этим занимается. «Я разговаривал с людьми, которые инвестировали. Очевидно, это высоко спекулятивный инструмент, но это ещё не значит, что он плох. Это естественное следствие всей технологии блокчейн».
Подход Гормана разительно отличается от комментариев CEO JPMorgan Chase Джеймса Даймона, который заявил, что биткоин - это обман. Позднее он вернулся к этой теме, сказав, что правительствам стоит предпринимать более активные действия по борьбе с криптовалютами.
Горман и сам обратился к вопросу регулирования криптовалют, поинтересовавшись, когда регуляторы уже «решат, что они хотят контролировать денежные потоки, связанные с отмыванием денег, анонимностью и оттоком капиталов».
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