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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Глава Morgan Stanley: биткоин – это больше, чем просто причуда

09:37 28.09.2017 |

Финансы

 

CEO Morgan Stanley Джеймс Горман выступил на мероприятии, которое проводилось при поддержке Wall Street Journal, где заявил, что функции криптовалют, связанные с анонимностью, выглядят убедительно. Биткоин - это «больше, чем увлечение», считает Горман.

«Концепция анонимной валюты - это очень интересная концепция. Интересная потому, что она позволяет защитить личные данные людей. Интересная тем, что она говорит системе центральных банков по поводу контроля над ней», - сказал он.

При этом сам Горман не инвестирует в криптовалюты, но отмечает, что ему неоднократно доводилось общаться с теми, кто этим занимается. «Я разговаривал с людьми, которые инвестировали. Очевидно, это высоко спекулятивный инструмент, но это ещё не значит, что он плох. Это естественное следствие всей технологии блокчейн».

Глава Morgan Stanley: биткоин – это больше, чем просто причуда

 

Подход Гормана разительно отличается от комментариев CEO JPMorgan Chase Джеймса Даймона, который заявил, что биткоин - это обман. Позднее он вернулся к этой теме, сказав, что правительствам стоит предпринимать более активные действия по борьбе с криптовалютами.

Горман и сам обратился к вопросу регулирования криптовалют, поинтересовавшись, когда регуляторы уже «решат, что они хотят контролировать денежные потоки, связанные с отмыванием денег, анонимностью и оттоком капиталов».
По материалам: Happy Coin Club
 

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