Запущена основная сеть Bitcoin Gold

На страницах блога разработчиков Bitcoin Gold появилась запись о том, что вечером 12 ноября сеть наконец была запущена. Запуск состоялся на несколько часов позже, чем планировалось.

На данный момент уже доступен полный клиент (кошелек) сети, общедоступный майнинг криптовалюты с блока 499407 открылся на нескольких пулах. Также, если вы являетесь держателем оригинального биткоина, то вы можете рассчитывать на получение такого же количества монет Bitcoin Gold. Правда если вы держали свои биткоины на бирже, которая не поддерживает BTG, то тут могут быть определенные сложности, вплоть до невозможности получить новую криптовалюту. Впрочем после запуска блокчейна биржи могут пересмотреть политику и выдать пользователям монеты.

Bitcoin Gold - это форк оригинальной версии Bitcoin, официально отделившийся от основной сети 24 октября 2017 года (в этот день был сделан "снимок" блокчейна) и предусматривающий другой алгоритм хэширования (Equihash вместо SHA-256). Основное отличие BTG от большинства форков Биткоина - разработчики до публичного запуска несколько дней майнили в сети для себя, в результате чего у них образовался так называемый "премайн".

Многие майнеры скептический отнеслись к смене алгоритма, так как новую криптовалюту невозможно добывать на том же оборудовании, что добывает оригинальный биткоин. Однако, майнинг BTG рассчитан на поддержку GPU-майнеров, и его запуск должен попутно снизить сложность добычи других альткойнов.

В течение нескольких часов после запуска курс BTG к биткойну и доллару упал более чем на 30% - до 0.035 BTC и 220 долларов соответственно. Пользователи, держащие биткоин на личных кошельках, начали переводить полученные токены на биржи и продавать их.

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