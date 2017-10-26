Новая криптовалюта Bitcoin Gold в первый день торгов подешевела втрое

Новая криптовалюта Bitcoin Gold (BTG), появившаяся в результате хардфорка (разветвления) биткоина, в первый же день торгов подешевела в три раза. По данным сайта Coinmarketcap, Bitcoin Gold начал торговаться текущей ночью на уровне $480 за монету, а по состоянию на 17:00 EET его курс составлял уже $144.

Gold не нужен

«Монеты» Bitcoin Gold достались бесплатно тем, кто был держателем обычного биткоина на момент хардфорка. И сейчас инвесторы, получившие новые монеты, продают их, чтобы вложиться в более интересные активы, говорят эксперты.

«Большинство людей продают Bitcoin Gold и покупают какую-то другую криптовалюту, потому что фундаментально это мошенничество без особого будущего. Он упал, потому что первоначальная цена была искусственно создана. Скорее всего, цена в ближайшее время еще сильнее схлопнется, если на рынке не будет каких-то манипуляций», - сказал РБК управляющий партнер компании United Traders Анатолий Радченко.

«Истории с форками, при которых появляются новые криптовалюты, - это история для людей типа «я люблю халяву». Эти люди не готовы инвестировать надолго. Они играют на спекулятивном рынке, сейчас они получили новые монеты и срочно их продали, поэтому и наблюдается падение», - отмечает редактор портала Happy Coin Club Валерий Смаль.

Эксперты добавляют, что перед официальным хардфорком его создатели намайнили себе десятки тысяч монет, и этот фактор также существенно снижает привлекательность данной криптовалюты. «Они (создатели хардфорка. - РБК) являлись крупным держателем новых монет и имели преференцию при продаже», - говорит Радченко. «Произошел существенный премайнинг, и это признаки мошенничества», - отмечает Валерий Смаль.

Биткоин тоже пострадал

Классический биткоин (BTC), самая известная криптовалюта с капитализацией более $90 млрд, в среду также демонстрирует снижение, подешевев с начала дня на 2,6%, до $5,585 тыс. Эксперты объясняют это тем же прошедшим хардфорком.

«Перед хардфорком люди «заходили» в биткоины, чтобы им начислили новые монеты Bitcoin Gold. После того как отсечка произошла, смысл держать биткоин ради этого исчез, поэтому многие из биткоина перекладываются в альткоины (другие криптовалюты. - РБК)», - говорит Анатолий Радченко.

Валерий Смаль также отмечает, что сейчас портфели криптоинвесторов пересматриваются в сторону альткоинов. «Рост биткоина, который мы видели в последнюю неделю (в субботу курс биткоина почти достиг $6,2 тыс. - РБК), был спровоцирован тем, что должен был состояться хардфорк Bitcoin Gold, и, чтобы получить бесплатные монеты, многие переходили из альтов в биткоин. Поскольку Gold состоялся, основная группа спекулятивных инвесторов продают и Bitcoin Gold, и обычный биткоин, перекладываясь в другие криптовалюты», - сказал он.

Блокчейн - распределенная база данных, которая содержит информацию о всех транзакциях, проведенных участниками системы.

Криптовалюта - цифровой актив, созданный на базе данной технологии.

Майнинг - способ добычи криптовалюты, основанный на предоставлении своих вычислительных ресурсов для выполнения математической задачи по проверке и осуществлению транзакции криптовалюты.

Форк (от англ. fork - разветвление) - изменение исходного кода в блокчейне, внесение изменений в алгоритм функционирования криптовалюты. Существует две разновидности: софтфорк и хардфорк. Софтфорк подразумевает не очень значительные изменения работы сети криптовалюты. При хардфорке изменения настолько значительны, что принявшие их узлы как бы отделяются. Например, изменяется алгоритм подтверждения транзакций. Цепочка блоков в этот момент раздваивается: в одной остается предыдущий алгоритм, а во второй - новый. Старая цепочка будет хранить информацию только о транзакциях в своей цепочке, новая - информацию о всех транзакциях, произошедших в основной сети до разделения, и сведения о своей сети после хардфорка.