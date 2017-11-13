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Информация об агентстве
S&P прогнозирует курс гривны на конец 2018 - 27,3 UAH/USD, 2019 - 27,5 UAH/USD
Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's прогнозирует курс гривны на конец 2018 года на уровне 27,3 UAH/USD, на конец 2019 года - 27,5 UAH/USD.
Об этом говорится в аналитических материалах агентства, передают Українські Новини.
По данным S&P, курс гривны на конец 2017 года составит 26,9 UAH/USD, а на конец следующего 27,3 UAH/USD.
При этом в 2019 и 2020 году курс будет оставаться на уровне 27,5 UAH/USD.
Как сообщали Українські Новини, в госбюджет-2017 Кабмин заложил прогнозный курс гривны 27,2 UAH/USD, а в госбюджет - 2018 - 29,3 UAH/USD.
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