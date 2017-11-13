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Информация об агентстве
S&P подтвердило рейтинги Украины "B-/B" со стабильным прогнозом
10:25 13.11.2017 |
Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's (S&P) подтвердило рейтинги Украины на уровне В-/В.
Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства, передают Українські Новини.
S&P подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах на уровне B-.
Краткосрочный кредитный рейтинг так же остался без изменений - на уровне B.
Прогноз по обоим рейтингам "стабильный".
Подтверждение рейтингов отражает улучшение ключевых макроэкономических показателей и существенный прогресс в реформировании финансового и энергетического секторов.
Агентство отмечает, что может принять негативное рейтинговое действие, если украинское правительство не сможет добиться успешной реализации реформ, необходимых для получения новых траншей со стороны МВФ.
Позитивное рейтинговое действие возможно, если Украина продемонстрирует более значительный, чем ожидается, экономический рост на фоне улучшения бюджетных и внешнеэкономических показателей, при условии, что ситуация на востоке страны не будет ухудшаться.
Данные рейтинги страны отражают слабость ее экономики, а также неблагоприятную институциональную среду и сложную политическую ситуацию - во многом в связи с затянувшимся конфликтом на востоке Украины.
В соответствии с рейтинговой шкалой S&P, рейтинг уровня В свидетельствует о достаточно высокой уязвимости эмитента при наличии неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий, однако в настоящее время имеется возможность исполнения долговых обязательств в срок и в полном объеме.
Как сообщали Українські Новини, последний раз агентство подтвердило рейтинги Украины на прежних уровнях в мае текущего года.
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