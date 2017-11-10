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Цена биткоина упала ниже $6800 на фоне слухов о продолжающейся работе над хардфорком SegWit2x
16:40 10.11.2017 |
В пятницу, 10 ноября, курс биткоина стремительно пошла вниз, опустившись к 16:00 EET ниже $6800. По данным Coinmarketcap, средневзвешенный курс первой криптовалюты на этот момент составлял $6788, при это на целом ряде бирж цена упала еще ниже.
Так, нижняя отметка на Bitfinex была к моменту публикации зафиксирована на уровне $6671, на Bitstamp этот показатель составил $6722.
Таким образом биткоин, который еще в начале дня торговался в районе $7200, подешевел более чем на 5%.
Одной из возможных причин такого стремительного падения цены первой криптовалюты может быть то, что после заявления разработчиков SegWit2x об отмене хардфорка «расстроенные» перспективой получения бесплатных монет пользователи переводят активы в другие криптовалюты или фиат. Говорить об этом с уверенностью, впрочем, непросто, как непросто и предсказывать, будет ли этот эффект долгосрочным.
Что же касается SegWit2x, то он, хотя и считается официально замороженным, ряд последних событий указывает на то, что за кулисами происходят определенные события, последствия которых, вероятно, станут известны достаточно скоро.
Накануне малоизвестный майнинговый пул bitPico заявил, что контролирует около 30% хешрейта сети биткоина и намерен, вопреки официальному заявлению, реализовать задуманный хардфорк:
10.11.2017 Оживление SegWit2X: кто такие BitPico и есть ли у них 30% мощностей сети Биткоина?
В сети появилось угрожающее письмо от некой группы майнеров BitPico, которые вопреки всему намерены довести дело до конца и осуществить разделение сети Биткоина.
Также в сети был обнаружен таинственный сайт bitcoin2x.org, который внешне мало чем отличается от bitcoin.org. На его главной странице говорится, что принято решение продолжить запланированную работу над хардфорком. Также создатели сайта говорят, что не позволят, чтобы судьбу биткоина решали шесть человек, и назначенная ранее дата хардфорка (15 ноября) остается в силе.
Кто стоит за этим ресурсом, пока неизвестно, также обращает внимание, что ссылка на Developer Documentation ведет на несуществующую страницу.
Добавим, что параллельно со снижением цены биткоина наблюдается рост цены Bitcoin Cash. С призывом переходить на BCH ранее сегодня также выступили разработчики Bitcoin Classic, сообщив одновременно с этим о закрытии проекта.
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