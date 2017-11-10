Оживление SegWit2X: кто такие BitPico и есть ли у них 30% мощностей сети Биткоина?

Еще не утихли страсти и пляски биржевых курсов после объявления об отмене хардфорка SegWit2x, а вернее о том, что он переносится на неопределенный срок, в сети появилось угрожающее письмо от некой группы майнеров BitPico, которые вопреки всему намерены довести дело до конца и осуществить разделение сети. При это они утверждают, что владеют около 30% мощностей всей сети Биткоина:

«Мы в любом случае проведём форк, потому что всё приведено в движение. Снижение сложности в настоящий момент - это наша стратегия. Как думаете, почему хэшрейт сети упал на 30%? Он принадлежит нам, майнерам, которые продолжат делать то, начало чему уже было положено. Несколько человек не могут остановить то, над чем у них нет контроля».

Мнения в сообществе относительно этой угрозы разделились. Начиная с того, что это чистой воды троллинг и заканчивая версией о некой группе инвесторов, которые вложились в покупку фьючерсов B2X и сейчас таким образом пытаются повлиять на цену, которая после отмены SegWit2X упала более чем на 80%.

Энтузиаст биткоина и основатель стартапа Civic, Винни Лингэм (Vinny Lingham), высказался в своем твиттере на этот счет следующим образом:

«Проклятье. Я же говорил, что слишком рано. А теперь кучка майнеров-изгоев собирается несмотря ни на что запустить SegWit2x с 30% мощности сети».

Однако наличие такой мощности у неизвестной группы майнеров вызывает большие сомнения. Публично доступная информация говорит о том, что еще два месяца назад о BitPico не было ничего известно. Единственные упоминания о BitPico приводят на аккаунты GitHub и BitCoinTalk, которые появились в конце сентября.

Сейчас с аккаунта на Bitcointalk проявляется активность в темах про отмену SegWit2x, в которых BitPico сообщает, что ничего еще не кончено и хардфорку SegWit2x быть.

Дальнейшее исследование вопроса выявило еще один интересный момент. В предыдущих переписках по SegWit2x, в письме от 18 сентября 2017 года, представители BitPico упомянули о том, что они владеют около 1.62% мощности сети. Вряд ли можно было менее чем за два месяца увеличить хэшрейт более чем в 20 раз. Только покупка ASIC-майнеров, блоков питания и организация соответствующей инфраструктуры для получения мощности хэширования более 3 Эх/с обойдутся как минимум в 200 миллионов долларов, а неожиданное появление таких денег у никому не известной группы майнеров крайне сомнительно.

Впрочем, есть один факт, который может косвенно подтвердить угрозу. Во второй половине октября действительно случилось неожиданное появление серьезных мощностей хэширования, в результате чего сложность сети Биткоина резко повысилась, а потом мощность так же быстро упала на треть из-за перехода значительной части майнеров на Bitcoin Cash (о чем сейчас и пишут BitPico).

Тогда не было замечено появления неизвестных игроков - перераспределение происходило в рамках уже известных основных пулов. Эти неожиданно появившиеся мощности через несколько дней ушли с BCH и вернулись обратно к майнингу BTC практически в полном объеме - следующий пересчет сложности грозит ее падением чуть более чем на 1%. Это значит, что если и «потерялись» неизвестные сообществу резервы майнинговых мощностей, то они крайне малы, и угрозы со стороны Bitpico значительно преувеличены, если они не продолжают майнить биткоин на различных пулах, скрываясь от сообщества до часа Х.

Откуда эта таинственная группа могла взять столько «железа» за такой короткий срок? Разумеется можно предположить, что им удалось склонить на свою сторону каких-либо крупных игроков, или под названием Bitpico скрываются какие-то китайские майнеры, недовольные отменой хардфорка, но здесь мы вступаем в область чистых догадок.

Интересен и еще один вопрос. Поскольку группа Джеффа Гарзика больше не будет продолжать активную работу над клиентом BTC1 для SegWit2X, какую кодовую базу используют «бунтовщики» и кто будет ее обновлять? Одних майнеров недостаточно, чтобы новый блокчейн имел финансовый успех - для этого нужна публично известная группа разработки, а также поддержка бирж и другого бизнеса. А после официального объявления об отмене хардфорка об этом говорить уже не приходится - возможно только «пиратство».

Из всего вышеизложенного наиболее вероятен вывод, что заявления BitPico - не более, чем спекулятивная игра, и никакого хардфорка на самом деле не будет.