Роскомнадзор заблокировал 13 сайтов с информацией о криптовалютах

Роскомнадзор заблокировал 13 сайтов, специализирующихся на торговле криптовалютами или распространяющих информацию о них, сообщили RNS в пресс-службе ведомства. Еще с 11 сайтов подобная информация была удалена. В ведомстве отметили, что большинство таких сайтов размещены в доменной зоне .com.

«Ограничение доступа к таким интернет-ресурсам (занимающимися торговлей криптовалютами или распространяющих информацию о криптовалютах. - RNS) осуществляется на основании вступивших в законную силу судебных решений, досудебная блокировка подобных сайтов российским законодательством не предусмотрена. В настоящий момент Роскомнадзором обработано 22 таких судебных решения. На их основании в Единый реестр внесено 24 сайта (или страниц сайтов). Из них, в отношении 13 сайтов (или страниц сайтов) информация направлена в адрес операторов связи для ограничения к ним доступа на территории РФ. С остальных интернет-ресурсов запрещенная информация удалена, и они были исключены из Единого реестра запрещенной информации», - сообщили в Роскомнадзоре.

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По­яв­ле­ние ре­гу­ли­ров­ки блок­чей­на и крип­то­ва­лю­ты на­сту­пит как пер­вые не­об­хо­ди­мые ша­ги в рам­ках го­су­дар­ствен­ной про­грам­мы "Циф­ро­вая экономика", ко­то­рая бы­ла утвер­жде­на пра­ви­тель­ством РФ в июле это­го го­да.



Ранее первый зампред ЦБ Сергей Швецов сообщил, что ЦБ совместно с Гепрокуратурой ведет работу по ограничению доступа в России к зарубежным сайтам, которые предоставляют услуги по торговле криптовалютами и производными финансовыми инструментами на их основе.

В Генпрокуратуре RNS заявили, что зафиксировали рост интереса к криптовалютам как к инструменту легализации доходов, полученных преступным путем. Роскомнадзор пока не получал заявок от ЦБ на ограничение доступа к сайтам, занимающимся торговлей криптовалютами и распространяющими информацию о них.