Финансовые новости
- |
- 03.11.17
- |
- 10:35
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Роскомнадзор заблокировал 13 сайтов с информацией о криптовалютах
08:50 03.11.2017 |
Роскомнадзор заблокировал 13 сайтов, специализирующихся на торговле криптовалютами или распространяющих информацию о них, сообщили RNS в пресс-службе ведомства. Еще с 11 сайтов подобная информация была удалена. В ведомстве отметили, что большинство таких сайтов размещены в доменной зоне .com.
«Ограничение доступа к таким интернет-ресурсам (занимающимися торговлей криптовалютами или распространяющих информацию о криптовалютах. - RNS) осуществляется на основании вступивших в законную силу судебных решений, досудебная блокировка подобных сайтов российским законодательством не предусмотрена. В настоящий момент Роскомнадзором обработано 22 таких судебных решения. На их основании в Единый реестр внесено 24 сайта (или страниц сайтов). Из них, в отношении 13 сайтов (или страниц сайтов) информация направлена в адрес операторов связи для ограничения к ним доступа на территории РФ. С остальных интернет-ресурсов запрещенная информация удалена, и они были исключены из Единого реестра запрещенной информации», - сообщили в Роскомнадзоре.
Статьи по теме:
01.11.2017 Цифровая экономика в России начнется с налога на майнинг
Появление регулировки блокчейна и криптовалюты наступит как первые необходимые шаги в рамках государственной программы "Цифровая экономика", которая была утверждена правительством РФ в июле этого года.
Ранее первый зампред ЦБ Сергей Швецов сообщил, что ЦБ совместно с Гепрокуратурой ведет работу по ограничению доступа в России к зарубежным сайтам, которые предоставляют услуги по торговле криптовалютами и производными финансовыми инструментами на их основе.
В Генпрокуратуре RNS заявили, что зафиксировали рост интереса к криптовалютам как к инструменту легализации доходов, полученных преступным путем. Роскомнадзор пока не получал заявок от ЦБ на ограничение доступа к сайтам, занимающимся торговлей криптовалютами и распространяющими информацию о них.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Завод боеприпасов в Украине: Почему он все же появится
|В чьих партсписках окажется бывший адвокат Януковича
|Что ждет каталонских деятелей после ареста
|Доллар на межбанке дорожает из-за роста валютного аппетита
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ продал 2 ноября банкам депозитные сертификаты на 15 676 млн гривен
|Объем торгов долларом на межбанке 2 ноября увеличился на $12,2 млн до $155,8 млн
|Роскомнадзор заблокировал 13 сайтов с информацией о криптовалютах
|Биржи АТР в основном снижаются 3 ноября после объявления кандидатуры нового главы ФРС США
|Dow Jones поставил рекорд после выдвижения Пауэлла на пост главы ФРС
|Доллар на межбанке дорожает из-за роста валютного аппетита
Это интересно
|8 ситуаций, влияющих на вашу карьеру
|Робособака Sony aibo нового поколения стала более естественной и умной
|Citroen C4 Cactus оснастили «ковром-самолетом» и лишили «подушек»
|Tesla открыла самый большой зарядочный комплекс в мире
|10 типичных ошибок покупателя: как сэкономить деньги
|Yamaha представила концептуальный пикап посадочной формулой 1+2+1
|Yamaha представила в Токио экспериментальный мотоцикл MOTOROiD