Цифровая экономика в России начнется с налога на майнинг

Что бы ни делал - все равно автомат Калашникова получается

В конце октября на официальном сайте Кремля появилась информация о поручениях Центробанку и правительству по управлению криптовалютой. Как выяснилось, вышло сразу несколько распоряжений президента России Владимира Путина.

Одно из них касается налога для "майнеров" - "добытчиков" криптовалюты, например биткоина. Согласно плану, майнеры будут проходить регистрацию, как частные предприниматели или коммерческие компании. В контексте этого распоряжения, чиновникам необходимо разобраться со статусом и регулировкой цифровых денег, блокчейна и смарт-контракта на законодательном уровне.

Поручения касаются лишь юридических аспектов, так как технический план введения криптовалюты в использование уже разработан и внесен в виде постановления от Минкомсвязи в правительство.

Как сообщает издание "Ведомости", документ Минкомсвязи подразумевает регистрацию пользователей криптовалют, а не сами цифровые деньги. То есть регистрации и налогообложению будут подлежать лишь технологии, а виды криптовалют (Bitcoin, Ethereum, Litecoin) определяться в законодательстве не будут. Еще одним распоряжением Путина стала регуляция ICO (initial coin offers).

В правительстве РФ цифровая "лихорадка"

Появление регулировки блокчейна и криптовалюты наступит как первые необходимые шаги в рамках государственной программы "Цифровая экономика", которая была утверждена правительством РФ в июле этого года. "Осовременивание" российской законодательной базы должно состояться не позднее 1 июля 2018 года. А уже в декабре этого года Центральный банк России должен создать пробную регулятивную платформу новых цифровых технологий.

Программа рассчитана на 6 лет, в течение которых должно появиться нормативное регулирование, а в школах - профильные IT-предметы, вузы будут выпускать 100 тысяч IT-специалистов в год, пользование зарубежным ПО сократится до 10 процентов, а документооборот будет переведен с бумаги на цифровые носители. Также появятся "умные" города - автоматизируются некоторые городские процессы.

Чиновники намерены повысить кибербезопасность своих граждан. Для этого ко второй половине 2019 года собираются вводить обязательную установку российского антивирусного ПО на все персональные компьютеры, ввозимые на территорию России. Стоить подобная программа российскому налогоплательщику будет 100 миллиардов рублей в год.

Кроме того, Минкомсвязи предложил выпуск собственной цифровой валюты - "крипторубля". Но пока что план будущего цифрового рубля мало напоминает криптовалюту: нет анонимности, система централизована, а выпуском крипторубля займется государство.

Сложная судьба криптовалюты в России

Пока же по развитию цифровых технологий Россия отстает от Запада. По данным международной консалтинговой компании McKinsey, на 2015 год доля цифровой экономики в ВВП России занимает лишь 3,9 процента, что до 2 раз ниже, чем у США, Китая и Европы. Также эксперты компании в отчете подчеркивают, что переход на современные технологии повлияет на жизнь страны в целом - если увеличить долю цифровизации страны до 8 процентов, то ВВП России вырастет на 34 процента.