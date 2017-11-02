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НКЦБФР раскритиковала законопроекты о криптовалютах
17:12 02.11.2017 |
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) не может поддержать в текущей редакции законопроекты "Об обращении криптовалют в Украине (№7183 от 06.10.2017) и "О стимулировании рынка криптовалют и их производных в Украине" (№7183-1 от 10.10.2017). Об этом сказано в сообщении комиссии.
В ведомстве настаивают на их доработке, учитывая ряд замечаний. В комиссии отмечают, что использование термина "криптовалюта" в законодательстве является неоправданным, поскольку по своей сути это понятие является результатом финансового инжиниринга и не является "валютой", в связи с этим считает более целесообразным употребление термина "криптоединица".
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Законопроект о криптовалюте представляет собой попытку построить в Украине некий аналог валютной биржи, которая в начале 90-х пыталась монополизировать зарождающийся валютный рынок.
В НКЦБФР заявляют, что правовой статус "криптовалюта" в развитых странах отличается, и обычно, криптовалюта рассматривается как финансовый инструмент, инвестиционный актив или товар. Именно такое определение регулятор видит наиболее приемлемым.
Комиссия также считает нецелесообразным предложенное законопроектами жесткое регулирование, поскольку на данном этапе (глобальной неопределенности в вопросе регулирования рынка криптовалют) регулирование должно происходить на основе принципов и заключаться во введении общей правовой "легализации" финансовым регулятором конкретной криптоединицы, исходя из характера и количества сторон операций, которые с ней осуществляются, системы ее учета, и тому подобное.
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