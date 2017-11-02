В сентябре доля проблемных кредитов сократилась на 0,5 п.п. до 56,44%

В сентябре доля неработающих кредитов (NPL) в банковской системе сократилась на 0,5 п.п. до 56,44% по сравнению с августом.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

По состоянию на 1 октября общий объем выданных кредитов увеличилась с 1,022 трлн гривен (на 1 сентября) до 1,042 трлн гривен.

Из них неработающие кредиты - 588,215 млрд гривен.

Сокращение доли проблемных кредитов произошло за счет сокращения этого показателя в банках иностранных групп на 1,08 п.п. до 45,98%, Приватбанка - на 0,45 п.п. до 85,87% и в банках с частным капиталом - на 0,46 п.п. до 25,10%.

Как сообщали Українські Новини, НБУ начал публикацию статистики по неработающим кредитам согласно международным стандартам отчетности.

Доля проблемных кредитов в 2016 году увеличилась с 22,1%, или на 8,4 п.п. до 30,5%.