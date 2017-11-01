Сколько баррелей нефти нужно для добычи одного биткоина?

Стоимость добычи биткоинов уже не раз становилась предметом критики со стороны противников криптовалют. Мы уже писали о том, сколько энергии в киловатт-часах нужно для того, чтобы добыть один биткоин. Теперь давайте посмотрим, сколько 1 BTC стоит в баррелях нефти.

Индустрия криптовалют развивается бешеными темпами и драйвером продолжает оставаться биткоин. Именно на его добычу ориентированы большинство майнеров. Стоимость биткоина и относительная стабильность роста привлекают в этот сектор все больше людей. Растет сложность сети и добывать биткоин становится все сложнее и дороже. Вводятся все новые и новые мощности, которые потребляют все больше и больше электричества, для производства которого в основном сжигают нефть.

Согласно последним данным, на добычу биткоина ежегодно расходуется 22.5 ТВтч энергии, что эквивалентно 13 239 916 баррелям нефти. Учитывая, что каждые 10 минут появляются новые 12.5 биткоинов, то в результате несложных подсчетов получается, что на добычу одного биткоина уходит 20 баррелей нефти. а поскольку на сегодняшний день стоимость одного биткоина составляет уже больше 100 баррелей нефти (в эквиваленте), прибыль в этом деле очевидна.

Тем не менее, не смотря на всю привлекательность майнинга, для окружающей среды это оборачивается серьезными последствиями. Поэтому необходимо уже сейчас искать способы снизить зависимость биткоина от сжигания нефти. Для того чтобы представить, насколько много потребляет сеть биткоина, не нужно далеко ходить за примером. Вся сеть VISA потребляет в 40 раз меньше электроэнергии. Хотя по капитализации биткоина уже почти наступает на пятки крупнейшим мировым компаниям.

Глядя на эти цифры не удивляет то, что майнинг биткоина сосредоточился в странах с дешевой электроэнергией, таких как Китай, или в странах, где энергию получают из возобновляемых источников, таких как Исландия, где помимо этого достаточно холодно, что также играет в пользу майнинга, так как на охлаждение оборудования нужно тратить меньше средств, что в свою очередь еще больше снижает себестоимость добычи криптовалюты.



