Для проведения одной биткоин-транзакции расходуется электроэнергия равная месячному потреблению одного дома в Нидерландах

При этом поддержание блокчейна биткоина требует 2200 МВт, что превышает потребление крупнейшей голландской электростанции Eemshavencentrale. Об этом говорится в исследовании банка ING.

В ходе исследования старший экономист банка Теунис Бросенс сравнил потребление энергии, необходимой для осуществления биткоин-транзакции по алгоритму Proof-of-Work и его дома в Нидерландах.

«Для обработки биткоин-транзакции, которая может вам ничего не стоить, используется 200 кВт электроэнергии. Этого же количества электроэнергии хватает на 200 циклов стиральной машины. Для моего дома этого достаточно на четыре недели, при расходе 39 евро за 45 кВт в неделю. За каждый добытый блок майнер получает 12,5 ВТС. При текущем курсе биткоина вознаграждение значительно перевешивает расходы на электроэнергию, однако польза для общества, в целом, гораздо менее очевидна», - заявил он.

Бросенс также подчеркнул, что затраты на электроэнергию при операции с биткоином в 20 тысяч раз больше, чем на одну транзакцию системы Visa, которая требует 0,01 кВт (10 Вт).

В завершение исследования Теунис Бросенс предложил для снижения стоимости транзакций перейти от алгоритма Proof-of-Work к Proof-of-Stake.

Напомним, согласно июльскому исследованию издания Digiconomist, майнинг биткоина превысил энергетические затраты Таджикистана и Словении.



