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Цена биткойна упала после харфорка Bitcoin Gold. Трейдеры возвращаются в альткоины
08:02 25.10.2017 |
Цена биткойна упала ниже $5700 во вторник, когда трейдеры начали пересматривать свои портфели, чтобы поставить более крупные позиции в альткойнах после хардфорка Bitcoin Gold. Цена Etherieum показала 8% -ное восстановление, в то время как две криптовалюты из ТОП 10 - Dash и NEO - увеличились двузначными цифрами.
В целом, общая капитализация криптовалют вчера увеличилась на 700 миллионов долларов даже несмотря на то, что биткоин упал более чем на 3%.
Цена на биткоин падает из-за форка
Во вторник произошел фактический форк, который привел к созданию Bitcoin Gold. Несмотря на то, что ни у кого нет каких-то особых надежд на то, что цена на Bitcoin Gold сравняться с ценой на настоящий биткоин, перед форком большинство трейдеров предпочли закупаться, чтобы не упустить момент и бесплатно получить новую криптовалюту.
Теперь, когда форк фактически произошел, трейдеры могут продавать биткоины без риска не получить Bitcoin Gold.
За несколько часов до форка максимальная цена на биткоин составляла $5984. Как только форк произошел, цена на биткоин начала опускаться, достигнув отметки 5400 долларов. Цена с тех пор востановилась до текущей стоимости 5532.
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