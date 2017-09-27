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Биткоин может разделиться еще на одну криптовалюту
20:06 27.09.2017 |
Разработчики Bitcoin Gold намерены создать собственную криптовалюту путем форка от блокчейна биткоина по аналогии с возникновением Bitcoin Cash, сообщает CoinDesk.
Как сообщил CEO гонконгской майнинговой фирмы LightningASIC Джек Ляо, руководитель проекта Bitcoin Gold, запуск Bitcoin Gold должен состояться уже 25 октября. На биржах новая криптовалюта может появиться уже 1 ноября.
Многие рассматривают Bitcoin Gold очередной попыткой внести раскол в разрозненное сообщество Биткоина. Руководство BTC.Top и ViaBTC, сыгравшее ключевую роль в возникновении Bitcoin Cash, считает новый проект ненужным и бессмысленным.
Действительно, опыт Bitcoin Cash показывает, что его сеть намного меньше по сравнению с сетью оригинального биткоина, а его стоимость всего 11% от цены биткоина.
Однако Bitcoin Gold делают ставку на децентрализованном майнинге. Как утверждает Ляо, майнинговые гиганты вроде Bitmain имеют слишком сильное влияние на сеть биткоина. Поэтому несут в себе угрозу для него. По их мнению, достаточно заменить существующий алгоритм майнинга биткоина на майнинг на видеопроцессорах, а именно SHA256 на Equihash. Ааналогичный алгоритм используется в сети криптовалюты Zcash. Доступность для обычных пользователей видеопроцессоров, позволит изменить распределение хеш-мощностей майнеров.
Некоторые противники Bitcoin Gold уже утверждают, что децентрализация майнинга - это непростая задача. "GPU-майнинг не может помешать централизации. Механизмы GPU контролируются Nvidia и AMD", - прокомментировал идею трейдер и инвестор Жао Донг.
Как сообщалось, 1 августа сеть биткоина разделилась на две валюты, так появился Bitcoin Cash.
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