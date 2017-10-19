Марио Драги: криптовалюты еще не созрели для регулирования

По словам председателя Европейского центрального банка Марио Драги, прежде, чем возглавляемое им ведомство начнет регулировать криптовалюты, необходимо чтобы эта экосистема в достаточной мере сформировалась. Об этом сообщает CNBC.

"Со всем новым связаны большие ожидания, а также значительная неопределенность. Прямо сейчас мы рассматриваем вопросы, связанные с биткоином и другими криптовалютами, однако мы не уверены, что эта технология уже созрела для ее регулирования", - сказал глава ЕЦБ в ответ на вопрос о возможностях цифровых валют.

С другой стороны, считает Драги, в криптоиндустрии нужно не только "лелеять потенциальные преимущества", но также и критически относиться к рискам.

"Одним из уроков, которые преподал мировой финансовый кризис, был о том, что инновации, в данном случае - финансовые и технологические, должны быть охвачены пристальным вниманием в отношении потенциальных рисков", - добавил глава ЕЦБ.

Напомним, в прошлом месяце Марио Драги заявил, что у возглавляемого им финансового института нет полномочий для регулирования криптовалют.

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