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Евро дешевеет 17 октября на неопределенности с ситуацией в Каталонии
09:33 17.10.2017 |
Курс евро к доллару опускается во вторник утром на фоне неопределённости, связанной с ситуацией в Каталонии, свидетельствуют данные торгов.
Согласно данным торгов, на 09.06 EET курс евро к доллару снижался до 1,1773 доллара за евро с 1,1797 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене уменьшался до 112,17 иены за доллар со 112,19 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,16%, до 93,43 пункта.
Инвесторы реагируют на неопределенность, связанную с провозглашением независимости Каталонии. В понедельник было опубликовано письмо главы женералитета Карлеса Пучдемона, в котором он призвал Мадрид к диалогу, но не дал однозначного ответа на поставленный ему вопрос о провозглашении независимости, и заявил, что "большинство каталонского народа хочет идти по своему пути в качестве независимого государства в европейских рамках".
Позднее испанский министр юстиции Рафаэль Катала сообщил, что правительство Испании не считает такой ответ состоятельным. Вице-премьер Испании Сорайя Саэнс де Сантамария заявила, что у Пучдемона есть время до четверга, чтобы четко ответить на вопрос, была ли объявлена независимость автономии.
Неопределенность относительно выбора нового главы ФРС также влияет на биржи. В конце сентября Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп примет решение по кандидатуре главы Федеральной резервной системы (ФРС) в течение трех недель. По данным агентства Рейтер, Трамп рассматривает кандидатуру экономиста из Стэнфордского университета Джона Тейлора. Агентство также сообщило со ссылкой на источники, что Трамп встретится с нынешней главой ФРС Джанет Йеллен в четверг.
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