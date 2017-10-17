Евро дешевеет 17 октября на неопределенности с ситуацией в Каталонии

Курс евро к доллару опускается во вторник утром на фоне неопределённости, связанной с ситуацией в Каталонии, свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным торгов, на 09.06 EET курс евро к доллару снижался до 1,1773 доллара за евро с 1,1797 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене уменьшался до 112,17 иены за доллар со 112,19 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,16%, до 93,43 пункта.

Инвесторы реагируют на неопределенность, связанную с провозглашением независимости Каталонии. В понедельник было опубликовано письмо главы женералитета Карлеса Пучдемона, в котором он призвал Мадрид к диалогу, но не дал однозначного ответа на поставленный ему вопрос о провозглашении независимости, и заявил, что "большинство каталонского народа хочет идти по своему пути в качестве независимого государства в европейских рамках".

Позднее испанский министр юстиции Рафаэль Катала сообщил, что правительство Испании не считает такой ответ состоятельным. Вице-премьер Испании Сорайя Саэнс де Сантамария заявила, что у Пучдемона есть время до четверга, чтобы четко ответить на вопрос, была ли объявлена независимость автономии.

Неопределенность относительно выбора нового главы ФРС также влияет на биржи. В конце сентября Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп примет решение по кандидатуре главы Федеральной резервной системы (ФРС) в течение трех недель. По данным агентства Рейтер, Трамп рассматривает кандидатуру экономиста из Стэнфордского университета Джона Тейлора. Агентство также сообщило со ссылкой на источники, что Трамп встретится с нынешней главой ФРС Джанет Йеллен в четверг.