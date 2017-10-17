BitMEX: Только биткоин, только Bitcoin Core

Популярная криптовалютная биржа разъяснила свою позицию относительно вероятного хардфорка SegWit2x в ноябре2017 года, дав понять, что никакие альтернативные цепи, даже если они и получат поддержку майнеров, не будут признаваться оригинальным биткоином.

В заявлении BitMEX, которое без сомнений стало одним из самых сильных за последние недели, говорится, что главным приоритетом компании является защита и сохранение средств клиентов. В этой связи любой хардфорк в сети биткоина должен придерживаться следующих правил:

* Сильная защита от атаки повторного воспроизведения. Она должна быть включена по умолчанию, гарантируя, что транзакции не видны в других цепях.

* Полный разрыв. Новая цепь не может «вытереть» оригинальную цепь.

* Для апгрейда, чтобы иметь возможность поддерживать альтернативную цепь, необходима модификация заголовка блока, которой должны последовать и все кошельки.

* Изменение формата адреса, что должно предотвратить случайную отправку монет на неправильный адрес.

* Новая «магия» P2P сети, которая бы обеспечила функционирование обеих монет и сеть надежных нод.

Администрация биржи отдельно подчеркивает, что защита от атаки повторного воспроизведения и защита от «вытирания» - это две абсолютно необходимые вещи.

«Если хардфорк не будет следовать этим правилам, новую монету мы поддерживать не будем», - говорит BitMEX.

Более того, биржа подчеркивает, что не планирует следить за балансами монет, которые образуются в результате подобных форков, и не гарантирует пользователям их начисление.

«Если вас это беспокоит, вам лучше вывести средства с нашей биржи», - добавили в BitMEX.

Отдельные биржи уже объявили, что разместят новую монету под тикером B2X, однако BitMEX не собирается делать и этого. Эта политика будет действовать и в том случае, если цепь SegWit2x получит преимущественную поддержку майнеров.

Напомним, ранее на этой неделе заявления относительно хардфорка SegWit2x сделали кошельки Xapo и Blockchain.info. Их позиция оказалась противоположной.