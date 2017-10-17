Финансовые новости
- |
- 17.10.17
- |
- 10:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
BitMEX: Только биткоин, только Bitcoin Core
09:21 17.10.2017 |
Популярная криптовалютная биржа разъяснила свою позицию относительно вероятного хардфорка SegWit2x в ноябре2017 года, дав понять, что никакие альтернативные цепи, даже если они и получат поддержку майнеров, не будут признаваться оригинальным биткоином.
В заявлении BitMEX, которое без сомнений стало одним из самых сильных за последние недели, говорится, что главным приоритетом компании является защита и сохранение средств клиентов. В этой связи любой хардфорк в сети биткоина должен придерживаться следующих правил:
* Сильная защита от атаки повторного воспроизведения. Она должна быть включена по умолчанию, гарантируя, что транзакции не видны в других цепях.
* Полный разрыв. Новая цепь не может «вытереть» оригинальную цепь.
* Для апгрейда, чтобы иметь возможность поддерживать альтернативную цепь, необходима модификация заголовка блока, которой должны последовать и все кошельки.
* Изменение формата адреса, что должно предотвратить случайную отправку монет на неправильный адрес.
* Новая «магия» P2P сети, которая бы обеспечила функционирование обеих монет и сеть надежных нод.
Администрация биржи отдельно подчеркивает, что защита от атаки повторного воспроизведения и защита от «вытирания» - это две абсолютно необходимые вещи.
«Если хардфорк не будет следовать этим правилам, новую монету мы поддерживать не будем», - говорит BitMEX.
Более того, биржа подчеркивает, что не планирует следить за балансами монет, которые образуются в результате подобных форков, и не гарантирует пользователям их начисление.
«Если вас это беспокоит, вам лучше вывести средства с нашей биржи», - добавили в BitMEX.
Отдельные биржи уже объявили, что разместят новую монету под тикером B2X, однако BitMEX не собирается делать и этого. Эта политика будет действовать и в том случае, если цепь SegWit2x получит преимущественную поддержку майнеров.
Напомним, ранее на этой неделе заявления относительно хардфорка SegWit2x сделали кошельки Xapo и Blockchain.info. Их позиция оказалась противоположной.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко внес в Раду законопроект об отмене депутатской неприкосновенности
ТОП-НОВОСТИ
|Для проведения одной биткоин-транзакции расходуется электроэнергия равная месячному потреблению одного дома в Нидерландах
|Митинг Михо: Сможет ли Билецкий отобрать славу у Саакашвили
|Гаага для воинов АТО: Зачем популисты пугают военным трибуналом
|Украина избрана членом Совета ООН по правам человека на 2018-2020
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Для проведения одной биткоин-транзакции расходуется электроэнергия равная месячному потреблению одного дома в Нидерландах
|Золото дешевеет 17 октября после роста на геополитической неопределенности
|Евро дешевеет 17 октября на неопределенности с ситуацией в Каталонии
|BitMEX: Только биткоин, только Bitcoin Core
Популярная криптовалютная биржа разъяснила свою позицию относительно вероятного хардфорка SegWit2x в ноябре2017 года, дав понять, что никакие альтернативные цепи, даже если они и получат поддержку майнеров, не будут признаваться оригинальным биткоином.
|Биржи АТР слабо растут 17 октября накануне съезда партии КНР
|Биржи США 16 октября выросли до рекордных уровней на ожидании отчетов компаний
|Доллар 16 октября торгуется без единой динамики на внутренней статистике и комментариях Йеллен
Это интересно
|Hyperloop One переименовали в Virgin Hyperloop One
|LG откроет крупнейший в Европе завод по выпуску аккумуляторов для электромобилей
|Генеральный директор Samsung объявил об отставке
|Nubia Z17S: смартфон с четырьмя камерами и 8 Гбайт ОЗУ
|Honor WaterPlay Tab – водозащищенный планшет с 10-дюймовым экраном и восьмиядерным процессором
|BMW собирается создать СП с китайской компанией Great Wall Motor, чтобы выпускать электромобили
|Facebook переосмыслит принципы размещения политической рекламы