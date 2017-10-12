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НБУ убрал для ряда документов требование печати и нотариального удостоверения
17:22 12.10.2017 |
Национальный банк убрал для ряда документов требование печати и нотариального удостоверения.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Теперь клиенты уполномоченных банков, которые хотят осуществить валютную операцию, смогут не удостоверять печатями документы, представляемые для проведения этих операций.
Также не потребуется удостоверение печатями документов, представляемых в Национальный банк.
В целом ряде случаев снято требование нотариального заверения для оригиналов или копий документов, касающихся проведения валютных операций.
При этом нотариальное согласование перевода договоров и других документов, представляемых банками и их клиентами в Национальный банк, остается обязательным.
Вышеупомянутые меры обеспечат выполнение Национальным банком требований обновленного законодательства, а также будут способствовать упрощению условий ведения текущей деятельности банками и бизнесом.
Указанные шаги закреплены постановлением №102 от 10 октября 2017 года "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины" и вступают в силу 13 октября 2017 года.
Как сообщали Українські Новини, ранее правление НБУ приняло решение разрешить осуществлять на основании индивидуальной лицензии НБУ покупку и перечисление иностранной валюты для размещения за пределами Украины гарантийного депозита на счетах международных платежных систем как банкам, так и небанковским финансовым учреждениям.
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