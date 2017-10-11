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Криптовалютная компания выкупила страницу в Wall Street Journal, чтобы высмеять Джейми Даймона
07:51 11.10.2017 |
Криптовалютная компания опубликовала объявление на целую полосу в The Wall Street Journal, как ответ генеральному директору JPMorgan Джейми Даймону, который в сентябре назвал биткойн «мошенничеством».
Объявление, выпущенное компанией Eidoo, создателями криптовалютного кошелька, гласит: «Может быть, Джейми уволит вас, но вы сможете торговать в крипто-мире».
Подобный сарказм стал ответом на комментарии Даймона, сделанные 12 сентября на конференции Global Financial Services, организованной банком Barclays.
Напомним, что тогда глава американского банка резко раскритиковал биткоин, сказав, что «этот пузырь хуже, чем луковицы тюльпанов» (речь шла о тюльпаномании 17 века, когда спекулянты подняли цены на луковицы тюльпанов).
Помимо прочего Даймон пообещал уволить любого трейдера, который торгует биткоинами, «за глупость».
С начала года курс биткоина вырос более чем на 350%.
Стоимость подобной рекламной страницы в The Wall Street Journal может достигать $354.823, что представляет довольно крупную сумму для большинства стартапов. Но компания, предоставляющая программное обеспечение для хранения криптовалют и токенов, похоже, может себе это позволить.
Согласно информации на корпоративном сайте, Eidoo в ходе ICO привлек более 79 000 токенов Ether, что по текущему курсу составляет около $24 млн.
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