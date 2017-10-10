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Евро дорожает к доллару на комментариях представителя ЕЦБ и макростатистике
13:44 10.10.2017 |
Курс евро к доллару растет во вторник днем, превысив отметку 1,18; инвесторы отыгрывают комментарии представителя Европейского центрального банка (ЕЦБ) относительно программы выкупа активов, а также макростатистику, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.01 EET курс евро к доллару рос до 1,1805 доллара за евро с 1,1743 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене снижался до 112,30 иены за доллар со 112,68 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,37%, до 93,38 пункта.
Инвесторы отыгрывают комментарии члена управляющего совета ЕЦБ Сабины Ляутеншлэгер (Sabine Lautenschlaeger), которая выступила в поддержку сокращения программы выкупа финансовых активов на баланс регулятора с начала следующего года. Ранее, после сентябрьского заседания ЕЦБ, его глава Марио Драги упоминал, что центробанк может принять некое решение по программе уже в октябре.
Опубликованные в понедельник позитивные статданные также продолжают влиять на рынки и поддерживать евро. Согласно данным министерства экономики и технологий страны, объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в августе вырос на 2,6% по сравнению с июлем при прогнозе в 0,7%. Вместе эти факторы оказали некоторую поддержку евро на фоне событий в Каталонии.
В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости, который не признают испанские власти. По информации властей Каталонии, за независимость проголосовали 90,18% избирателей, явка составила 43,03%. Заседание парламента Каталонии, на котором председатель женералитета Карлес Пучдемон проинформирует о результатах референдума, состоится 10 октября.
Удорожание евро происходит на фоне ослабления доллара, который находится под давлением из-за возобновившихся опасений по поводу возможности новых ракетных испытаний со стороны Северной Кореи. Ранее член комитета ГД РФ по международным делам Антон Морозов, находившийся с рабочим визитом в КНДР, сообщил, что Пхеньян решительно настроен продолжать ракетные испытания.
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