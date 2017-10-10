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CFTC все еще рассматривает определение «доставленная» для криптовалюты
12:05 10.10.2017 |
По сообщениям, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) по-прежнему работает над определением, когда именно криптовалюта может считаться «доставленной» из-за сложностей управления криптографическими ключами.
Руководитель CFTC Брайан Квинтенс на прошлой неделе сообщил, что сотрудники ведомства «очень усердно работают над решением этого вопроса». Его комментарий имеет большое значение, поскольку он может знаменовать собой важный шаг в развитии инициативы CFTC, которая ещё два года назад заявила о своём намерении классифицировать торговлю криптовалютами в США в качестве передачи товарных активов.
Он завил, обращаясь к аудитории: «Кто-нибудь может мне сказать, как определить «фактическую передачу» виртуального актива? CFTC очень усердно работает над решением этого вопроса».
Отсутствие чёткого определения передачи криптовалют уже неоднократно приводило к различным конфузам. Так, в июне 2016 CFTC наложила на биржу Bitfinex штраф в размере $75.000 за то, что та не могла обеспечить передачу цифровых активов между клиентами должным образом. После этого в июле 2016 американская юридическая фирма Steptoe & Johnson LLP составила петицию, в которой потребовала CFTC дать чёткое определение понятию «передачи активов» в контексте цифровых валют на блокчейне.
Отойдя от основной темы дискуссии, Квинтенс отметил, что негативные комментарии Джеймса Даймона по поводу биткоина являются полнейшим заблуждением.
«Конечно, мы можем обсуждать цену биткоина. Мы можем сказать, что он недооценён, переоценён или вообще является обманом, но во всех этих обсуждениях, строящихся вокруг цены биткоина, вовсе не упоминаются технологические и инновационные достижения криптовалюты», - сказал он. «Одна из самых выдающихся особенностей биткоина заключается не в том, что это виртуальная валюта, а в том, что это - экосистема».
«Но мы, являясь регуляторами, должны осознавать всю разнообразность экосистем, от узких и по большей части частных до очень широких. Только это позволит нам адекватно оценивать риски и применять к ним соответствующие требования», - заключи он.
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