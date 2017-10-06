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Доллар растет 6 октября на позитивных статданных США и новостях по проекту бюджета
08:49 06.10.2017 |
Доллар дорожает к мировым валютам в пятницу утром, инвесторы отыгрывают ряд позитивных статданных США и новости по проекту бюджету страны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.25 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,13%, до 94,04 пункта. Курс евро к доллару снижался до 1,17 с 1,1711 доллара на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене увеличивался до 112,98 иены со 112,81 иены за доллар на предыдущем закрытии.
Инвесторы отыгрывают рад позитивных статданных США. Так, согласно данным минтруда страны, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 30 сентября, снизилось на 12 тысяч с сохраненного показателя предыдущей недели и составило 260 тысяч. При этом аналитики ожидали снижения только на 7 тысяч с первоначального показателя предыдущей недели, до 265 тысяч.
Опубликованные в четверг данные по торговому балансу США также поддержали курс американской валюты. Дефицит торгового баланса страны в августе снизился на 1,3 миллиарда долларов, или на 2,9% по сравнению с показателем июля, до 42,4 миллиарда долларов, о чем сообщило Бюро экономического анализа министерства торговли США. Прогноз предполагал снижение до 42,7 миллиарда долларов с первоначального показателя июля, который составлял 43,7 миллиарда долларов.
Теперь рынок ожидает данных по уровню безработицы в США. Эксперты считают, что безработица в стране в сентябре сохранилась на уровне прошлого месяца в 4,4%, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики, согласно ожиданиям аналитиков, увеличилось на 90 тысяч.
Инвесторы обращают внимание и на новости по проекту американского бюджета. Палата представителей США в четверг приняла проект бюджета на 2018 год на 4,1 триллиона долларов и передала его на голосование в верхнюю палату конгресса - сенат. Бюджетный план подразумевает сокращения по ряду социальных программ и учитывает перестройку бюджета в свете налоговой реформы, предложенной кабинетом президента страны Дональда Трампа.
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