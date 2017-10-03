WSJ: Goldman Sachs в будущем может предложить своим клиентам возможность торговли криптовалютами

Goldman Sachs Group Inc. оценивает новые торговые операции биткойном и другими криптовалютами. Компания, являющаяся «голубой фишкой» Wall Street, собирается заняться этим растущим и противоречивым рынком. Инвестиционный банк Goldman Sachs в будущем может предложить своим клиентам возможность торговли криптовалютами, такими как биткоин. По имеющейся информации, соответствующие продукты Goldman Sachs сейчас находятся на «ранних стадиях разработки».

«Инициатива Goldman задействует как подразделение для торговли криптовалютами, так и группу стратегического инвестирования банка. Из этого можно сделать вывод, что в компании считают, что в будущем биткоин в первую очередь будет представлять собой метод платежа, а не средство накопления, такое как золото».

Представители банка пока не предоставили свои комментарии. Однако, пресс-секретарь сообщил, что в интересах собственных клиентов банк занимается поиском лучших подходов для предоставления услуг, связанных с торговлей криптовалютами.

Тот факт, что клиенты Goldman Sachs обращаются к руководству банка с просьбой предоставить им доступ к криптовалютным торгам, не должен удивлять. Начиная с этого года аналитики банка дают прогнозы и информируют своих клиентов о поведении рынка криптовалют. В середине августа ведущий технический аналитик банка Шеба Джафари сообщила, что курс биткоина может вырасти до отметки $4827, прежде чем упасть ниже уровня $3000.