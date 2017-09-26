Страховые компании увеличивают вложения в ОВГЗ на фоне падения ставок по депозитам - эксперт

Объем инвестиций страховых компаний Украины в облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) за вторую половину 2016 года - первую половину 2017 года вырос на 37%, или на 1,6 млрд грн - до 5,9 млрд грн, сообщил управляющий директор инвестиционной группы ICU Константин Стеценко.

"Длительное снижение ставок по депозитам стимулирует страховые компании пересматривать инструменты инвестирования в пользу ОВГЗ", - сказал он на Украинском финансовом форуме, организованном инвестгруппой ICU в Одессе.

К.Стеценко отметил, что в портфелях компаний по страхованию жизни, которые традиционно являются более рыночными, объем государственных ценных бумаг вырос за год на 42% - до 4,1 млрд грн, тогда как в компаниях других видов страхования увеличение составило 10% - до 1,8 млрд грн.

Согласно представленным данным, основанным на отчетности Нацфинуслуг, объем депозитов в активах страховых компаний за указанный год вырос незначительно - с 10,7 млрд грн до 11 млрд грн, перестрахования - с 3,6 млрд грн до 3,7 млрд грн, тогда как недвижимости - снизился с 3,4 млрд грн до 2,5 млрд грн, а ценных бумаг - с 8,9 млрд грн до 6,9 млрд грн.

В то же время, по мнению управляющего ICU, при нынешнем состоянии рынка акций в Украине такой объем портфеля акций свидетельствует обо все еще значительной доли "мусорных" бумаг.

К.Стеценко добавил, что объем ОВГЗ в портфелях негосударственных пенсионных фондов (НПФ) увеличился на 25% - до 0,97 млрд грн, тогда как объем депозитов - на 11%, до 0,89 млрд грн, в результате чего доля госбумагах в активах НПФ превысила долю депозитов - 43,3% против 39,5%.

Говоря о перспективах рынка инструментов с фиксированной доходностью, управляющий директор ICU отметил, что уже началось оживление в сегменте банковских облигаций. "В 2017-2018 году ожидаются размещения государственных и средних по размеру компаний нефинансового сектора", - сказал эксперт.

Он также отметил, что на рынке РЕПО активизировались государственные и негосударственные компании, используя его как альтернативу краткосрочным депозитам, а на первичный рынок ОВГЗ стали возвращаться нерезиденты и стали появляться физлица-резиденты, что связано отменой уплаты налога на доход физлиц по госбумагам и снижением депозитных ставок в надежных банках.

