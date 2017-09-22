Иена дорожает самыми быстрыми темпами за 2 недели из-за северокорейской угрозы

Спрос на защитные активы растет в пятницу, иена дорожает самыми быстрыми темпами за две недели, поскольку внимание инвесторов вернулось к ситуации вокруг КНДР.

Курс евро к 9:30 EET в пятницу составил $1,1960 по сравнению с $1,1941 на закрытие предыдущей сессии, за которую единая европейская валюта подорожала на 0,4%.

Курс доллара к японской нацвалюте снизился к этому времени на 0,4% - до 112,02 иены. Евро в паре с иеной подешевел на 0,3% - до 133,96 иены.

Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, находящийся в Нью-Йорке на сессии Генассамблеи ООН, заявил в ночь на пятницу, что Северная Корея может провести над Тихим океаном испытания водородной бомбы "беспрецедентных масштабов".

Между тем президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении санкций в отношении Северной Кореи. В частности, указом дано разрешение министерству финансов вводить санкции против любого иностранного банка, ведущего бизнес с КНДР. Д.Трамп призвал и другие страны вводить собственные санкции против Северной Кореи. Как утверждает американский лидер, ЦБ КНР дал распоряжение китайским банкам незамедлительно прекратить дела с Северной Кореей.

В течение 22 сентября рынки ждут выступления главы Европейского центрального банка Марио Драги в Дублине и речи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй во Флоренции о параметрах выхода страны из Евросоюза (Brexit).

