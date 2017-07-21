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Объем торгов долларом на межбанке 21 июля увеличился на $12,9 млн до $142 млн
10:01 24.07.2017 |
В пятницу, 21 июля, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 12,9 млн долларов по сравнению с 20 июля до 142 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 7,6 млн долларов по сравнению с 20 июля до 177,3 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в июне объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,33%, или на 151,4 млн долларов до 5,828 млрд долларов по сравнению с маем.
Курс доллара на межбанке после снижения в четверг на 3 коп. в пятницу опустился на 4 коп. до уровня 25,88 UAH/USD.
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Тренд снижения курса доллара продолжится и на следующей неделе, когда начнется бюджетно-налоговый период и объемы продажи валюты возрастут.
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