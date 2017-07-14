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Минфин выбрал 11 банков для выполнения функций первичных дилеров на рынке ОВГЗ
21:21 14.07.2017 |
Министерство финансов выбрало 11 банков для выполнения функций первичных дилеров на рынке облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українські Новини.
К данным финансовым учреждениями относятся: ОТП Банк, Укргазбанк, Ощадбанк, Ситибанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк, Укрсоцбанк, Universal Bank, Укрэксимбанк, Приватбанк.
Как сообщали Українські Новини, банки со статусом первичных дилеров смогут выкупать ОВГЗ непосредственно у Минфина и размещать их среди других участников рынка.
Первичные дилеры, помимо участия в размещении ОВГЗ, обеспечивают выкуп не менее 3% от общего объема размещения гособлигаций в течение каждого полугодия, а также будут обеспечивать постоянные двусторонние котировки по ОВГЗ.
Постановлением №363 от 14 апреля 2009 года Кабинет Министров решил ввести институт первичных дилеров на рынке государственных ценных бумаг.
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