В июне вклады населения в банках увеличились на 1,3% до 434,9 млрд гривен

В июне средства, размещенные физическими лицами на счетах в банках в гривнах и иностранной валюте, по оперативным данным, увеличились на 5,5 млрд гривен, или на 1,3% с 429,4 млрд гривен по состоянию на 1 июня до 434,9 млрд гривен - на 1 июля.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

С начала года вклады населения в банках увеличились на 1,2% с 429,6 млрд гривен.

Гривневые вклады населения в банках в июне выросли на 3,3% с 209,6 млрд гривен на 1 июня до 216,5 млрд гривен на 1 июля.

При этом валютные депозиты населения в гривневом эквиваленте в отчетном месяце уменьшились с 219,8 млрд гривен до 218,4 млрд гривен.

Депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) в июне увеличились на 1,55 млрд гривен с 358,0 млрд гривен на 1 июня до 359,6 млрд гривен на 1 июля.

По оперативным данным НБУ, средняя процентная ставка по гривневым депозитам (среднемесячная) в июне для юрлиц снизилась с 8,7% до 8,1%, для физлиц уменьшилась с 12,2% до 12,1%.

Ставка по валютным депозитам сохранилась для юрлиц на 2,5%, для населения снизилась с 3,4% до 3,3%.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году вклады населения в банках увеличились на 8,0% с 398,242 млрд гривен.

За год гривневые депозиты физлиц выросли на 5,2% с 188,217 млрд гривен, а валютные вклады в эквиваленте увеличились на 4,3% с 210,026 млрд гривен.