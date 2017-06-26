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Минфин выпустит ОВГЗ со сроком до 17 лет под 9,8% для докапитализации Приватбанка
13:34 26.06.2017 |
Министерство финансов выпустит ОВГЗ со сроком обращения до 17 лет под 9,8% для докапитализации Приватбанка.
Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров №443 от 23 июня, передают Українські Новини.
23 июня Кабмин решил докапитализировать Приватбанк на 38,565 млрд гривен в обмен на облигации внутреннего госзайма.
Минфину поручено выпустить ОВГЗ со сроком обращения до 17 лет под 9,8% годовых.
Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров на заседании 18 декабря 2016 года на основании предложения Национального банка принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.
Согласно этому решению, 100% акций банка принадлежит государству в лице Министерства финансов.
В то же время бывшие владельцы обязались реструктуризировать кредитный портфель до 1 июля для возмещения государству понесенных убытков.
23 июня 2017 Кабмин решил докапитализировать Приватбанк на 38,5 млрд гривен.
При этом первый транш в 22,5 млрд будет направлен в капитал банка до июля текущего года.
Национальный банк отмечает, что при проведении докапитализации Приватбанка не понадобится монетизация облигаций внутреннего государственного займа.
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