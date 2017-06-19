Доминирование Китая в сети bitcoin невероятно беспокоит технолибертарианских пуритан цифровой валюты

Гигантские китайские фермы, такие как AntPool, Bitmain и другие массивные конгломераты по добыче bitcoin, могут эффективно монополизировать контроль над bitcoin blockchain.

Несмотря на заявленную цель bitcoin действовать в обход полномочий центробанков и правительств и вернуть контроль над мировой денежной массой физическим лицам, многие наблюдатели отметили несоответствие между демократическими устремлениями криптовалюты и кажущейся готовностью китайского правительства сохранять и развивать биткоин-промышленность страны.

Bitcoin Uncensored выдвинула одну из теорий манипуляций китайскими властями курсом криптовалюты: НБК использует свои полномочия по жесткому давлению, чтобы манипулировать ценой цифровой валюты в пользу политических элит.

Как утверждает теория, массовые колебания в стоимости биткоина стали ясны еще в 2013 г. и были спровоцированы НБК, когда власти запретили местным финансовым учреждениям проводить операции в цифровой валюте.

В начале сентября этого года один bitcoin стоил $100. К концу ноября цена выросла до $1 тыс. Тогда цена рухнула, казалось бы, в одночасье. Китайские власти были обвинены в падении, которое создало то, что должно было стать отличной возможностью для покупки.

Но каковы бы ни были планы НБК, они, возможно, уже были сорваны развалом японской биржи обмена bitcoin Mt.Gоx, положившим начало "медвежьему" рынку, который продолжался до конца 2015 г.

Тем не менее более чем через два года китайские власти вновь прибегли к жесткому давлению, чтобы повлиять на цену bitcoin, когда они объявили в январе, что расследуют ситуацию с цифровыми валютными биржами страны. После того как было оказано давление на три крупнейшие биржи в стране (BTCC, Huobi и OKCoin), объемы торгов в Китае снизились и цена упала, хотя и не так сильно, как в 2013 г., создав еще одну возможность для покупки.

Но четыре месяца спустя цифровая валюта поднялась до небывалых высот, что было обусловлено в основном притоком японских и южнокорейских розничных инвесторов, которых заманили обещанием экспоненциального дохода при низких процентных ставках.

Конечно, у китайских властей есть много других причин пытаться контролировать рынок. Во-первых, китайцы могут использовать криптовалюту, чтобы вывести свои деньги из Китая. Китайский режим имеет ограничения на количество иностранной валюты, которую люди могут купить. Но китайские инвесторы могут купить bitcoin в Китае и потом обменивать на иностранную валюту в любом количестве.

Огромные состояния, нажитые в результате коррупции, можно безопасно хранить в недоступном от надоедливых исследователей Китая месте. Поэтому центробанк Китая начал расследование в отношении бирж bitcoin в феврале и пригрозил закрыть биржи, которые нарушают правила в отношении валютных платежей и расчетов.

Пока неясно, сколько денег перемещается из Китая через bitcoin. Bitcoin-сделки в Китае не являются анонимными, так как вы должны привязать китайскую банковскую карту к своему счету в этой криптовалюте.

Вы можете перевести несколько тысяч юаней, но большие суммы будут привлекать внимание.

И если придется выбирать, китайские власти воспользуются дамокловым мечом: "Китайские регуляторы могли бы расправиться с bitcoin, классифицируя его как иностранную валюту, которая ограничит отдельные сделки до $50 тыс. в год".

Несмотря на то что китайское правительство может легко раздавить рынок bitcoin, оно не станет этого делать, так как это позволило бы добытчикам в других странах узурпировать свое господство - то, с чем НБК уже будет очень трудно справиться. В Китае проводится от 50% до 70% мировых операций по добыче bitcoin.

На графике ниже ясно видно, что китайские фирмы контролируют более половины объемов операций в сети, хотя точный процент изменчив, потому что добытчики постоянно конкурируют, чтобы обработать следующий блок операций.

Вместо того, чтобы расправляться с биткоин-промышленностью, китайское правительство эффективно поддерживает ее, снабжая добытчиков дешевой электроэнергией.

Основным фирмам на северо-западе Китая в настоящее время предоставлен доступ к ветровой и солнечной энергии с ее низкой себестоимостью.

Включение компьютерных серверов, необходимых для добычи цифровых валют, является одной из самых больших финансовых проблем, с которой сталкиваются майнеры. Логику НБК легко обнаружить: чем больше майнеров криптовалюты в Китае, тем легче НБК контролирует процессы на мировом рынке.

Сохраняющиеся опасения по поводу обвала только служили на пользу правительства.

После того как bitcoin упал до двухнедельного минимума в начале четверга, CNBC и несколько других СМИ нашли сразу несколько виновных: от кибератак до новых правил, которые в настоящее время обсуждаются в Конгрессе США.

Как сообщает CNBC, на биржи bitcoin было совершено несколько кибератак на этой неделе, что сильно замедлило работу служб. Атаки произошли на фоне того, как потребительский интерес к криптовалюте привел к повышенным нагрузкам на трафик.

С 1 августа на bitcoin-платформах пройдет обновление протокола BIP148. Планируемые улучшения должны расширить "масштаб" bitcoin, что поможет будущему росту, снижению сборов и ускорит время транзакций.

И последнее: сенаторы Чак Грассли, Дайан Файнштейн, Джон Корнин и Шелдон Уайтхаус были соавторами законопроекта S.1241 (закон "О борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и подделкой денег"), к существующим положениям по борьбе с отмыванием денег которого необходимо добавить и цифровые кошельки и другие "цифровые валютные обменники", если они содержат криптовалюту на сумму более $10 тыс.

Спрос на криптовалюты взлетел в течение последних нескольких месяцев, после того как Япония признала биткоин в качестве официальной валюты в апреле. Другие страны, включая Южную Корею и Малайзию, как сообщается, последуют этому примеру.

Китайский лидер Си Цзиньпин пообещал бороться с коррупцией среди бизнес-кругов Китая и политической элиты - суровые меры, которые в последнее время привели к задержанию гендиректора китайского страхового конгломерата Anbang. Компания является причиной значительной части бума слияний Китая между 2014 и 2016 гг. и с тех пор обвиняется в отмывании денег, что посеяло "хаос" на китайском рынке страхования.