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Биткоин за четыре дня потерял более $8 млрд рыночной стоимости, упав на 20%
14:21 16.06.2017 |
Курс криптовалюты биткоин за четыре дня, с 12 июня, упал на 20,3% по отношению к доллару, и потерял более 8 миллиардов долларов своей рыночной стоимости, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.43 мск стоимость биткоина на торгах электронной биржи Kraken росла на 3,29% - до 2508,5 доллара за один биткоин. Его капитализация в настоящее время составляет 40,871 миллиарда долларов. При этом 12 июня она составляла 49,055 миллиарда долларов.
В ходе торгов четверга пара достигала и отметки в 2138 долларов, что является минимумом с 30 мая. Капитализация криптовалюты, согласно данным CoinMarketCap, в этот день падала до 36,275 миллиарда долларов.
Падение стоимости биткоина в четверг, как объясняет агентство MarketWatch, связано с прогнозом аналитиков банка Morgan Stanley. По их словам, тренд роста стоимости криптовалюты может прекратиться, пока биткоин не станет более регулируемым. "Непонятно, почему криптовалюты так быстро растут в стоимости. Спрос привлекает больше спекуляций", - приводит агентство слова аналитиков банка.
С середины марта криптовалюта активно росла в цене, обновляя исторические максимумы. Самый продолжительный рост стоимости биткоина был связан с признанием криптовалюты с 1 апреля властями Японии законным способом оплаты. С этого дня еженедельные темпы роста курс биткоина к доллару варьировались от 5,15% до 26,98%.
Однако более широкое признание биткоина им ряда других криптовалют может произойти не скоро. Так, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в марте отклонила предложения ряда фондов, пожелавших торговать криптовалютами. Решение регулятора основывалось на отсутствии надзора и прозрачности в торгах криптовалютами, отмечает агентство.
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