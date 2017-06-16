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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В Morgan Stanley считают, что для продолжения роста биткойна нужно госрегулирование

08:49 16.06.2017 |

Финансы

 

Для продолжения роста курса биткойна необходимо государственное регулирование, считают аналитики Morgan Stanley. Об этом пишет Marketwatch.

«Потребуется правительственное признание для дальнейшего роста и цена этого - регулирование», - полагают специалисты банка.

Недостаток прозрачности и определенности в отношении криптовалют может отпугивать инвесторов.

При этом аналитики оговаривают, что «неясно, почему криптовалюты растут так быстро».

В Morgan Stanley не уточняют, какого рода регулирование может потребоваться для обеспечения дальнейшего роста биткойна, но указывают, что для различных криптовалют могут потребоваться разные методы.

В марте Комиссия по ценным бумагам и биржам отклонила предложение, которое должно было привести к созданию торгуемых индексных фондов, работающих с биткойнами, ссылаясь при этом на недостаток транспарентности и регулирования данной сферы.

За последние пять сессий биткойн подешевел на 14,7%, однако с начала года его рост составил 154,35%, а за год - 220%.
По материалам: RNS
 

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