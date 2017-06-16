В Morgan Stanley считают, что для продолжения роста биткойна нужно госрегулирование

Для продолжения роста курса биткойна необходимо государственное регулирование, считают аналитики Morgan Stanley. Об этом пишет Marketwatch.

«Потребуется правительственное признание для дальнейшего роста и цена этого - регулирование», - полагают специалисты банка.

Недостаток прозрачности и определенности в отношении криптовалют может отпугивать инвесторов.

При этом аналитики оговаривают, что «неясно, почему криптовалюты растут так быстро».

В Morgan Stanley не уточняют, какого рода регулирование может потребоваться для обеспечения дальнейшего роста биткойна, но указывают, что для различных криптовалют могут потребоваться разные методы.

В марте Комиссия по ценным бумагам и биржам отклонила предложение, которое должно было привести к созданию торгуемых индексных фондов, работающих с биткойнами, ссылаясь при этом на недостаток транспарентности и регулирования данной сферы.

За последние пять сессий биткойн подешевел на 14,7%, однако с начала года его рост составил 154,35%, а за год - 220%.

