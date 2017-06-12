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В мае вклады населения в банках уменьшились на 0,6% до 429,3 млрд гривен
В мае средства, размещенные физическими лицами на счетах в банках в гривнах и иностранной валюте, по оперативным данным, уменьшились на 2,6 млрд гривен, или на 0,6% с 431,8 млрд гривен на 1 мая до 429,3 млрд гривен на 1 июня.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
С начала года вклады населения в банках уменьшились на 0,1% с 429,6 млрд гривен.
Гривневые вклады населения в банках в мае уменьшились на 0,3% с 210,3 млрд гривен на 1 мая до 209,6 млрд гривен на 1 июня.
При этом валютные депозиты населения в гривневом эквиваленте в отчетном месяце уменьшились с 221,5 млрд гривен до 219,7 млрд гривен.
Депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) в мае уменьшились на 848 млн гривен с 358,6 млрд гривен на 1 мая до 357,8 млрд гривен на 1 июня.
По оперативным данным НБУ, средняя процентная ставка по гривневым депозитам (среднемесячная) в мае для юрлиц снизилась с 9,1% до 8,7%, для физлиц уменьшилась с 12,8% до 12,2%.
Ставка по валютным депозитам снизилась для юрлиц с 3,3% до 2,5%, для населения снизилась с 3,7% до 3,4%.
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году вклады населения в банках увеличились на 8,0% с 398,242 млрд гривен.
За год гривневые депозиты физлиц выросли на 5,2% с 188,217 млрд гривен, а валютные вклады в эквиваленте увеличились на 4,3% с 210,026 млрд гривен.
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