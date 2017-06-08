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Евро дешевеет к доллару 8 июня перед оглашением итогов заседания ЕЦБ
14:36 08.06.2017 |
Курс евро к доллару снижается в четверг днем на ожидании инвесторами итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) по монетарной политике, а также прогнозов регулятора по инфляции и росту ВВП еврозоны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.22 EET курс евро к доллару опускался до 1,1234 доллара с 1,1256 на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене рос до 110,07 иены за доллар со 109,82 иены на предыдущих торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) прибавлял 0,15%, до 96,89 пункта.
Заседание ЕЦБ проходит в четверг, 8 июня. Эксперты полагают, что регулятор сохранит все параметры монетарной политики без изменений. В настоящее время базовая процентная ставка ЕЦБ находится на рекордно низком уровне 0%, ставка по депозитам - на уровне минус 0,4%, а маржинальная ставка - на отметке 0,25%.
Но ЕЦБ также в рамках своего регулирования выкупает активы с рынка в рамках программы количественного смягчения (QE) в объеме 60 миллиардов евро ежемесячно с апреля по декабрь 2017 года. И участники торгов с особым вниманием ожидают не только прогноза регулятора по инфляции и росту ВВП еврозоны, но и комментариев главы центробанка Марио Драги по срокам действия программы QE.
С сообщениями о возможных изменениях регулятора по этому параметру ранее сообщали агентство Рейтер и Bloomberg, ссылаясь на свои источники.
По мнению аналитиков Julius Baer, курс евро к доллару, скорее всего, упадет по итогам заседания ЕЦБ, поскольку Драги может выступить с более "голубиным" тоном, чем ожидают участники рынка. "Мы ожидаем, что ЕЦБ будет действовать очень, очень аккуратно, сообщая об экономических оценках", - приводит их мнение газета The Wall Street Journal.
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