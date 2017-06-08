Курс фунта к доллару слегка снижается накануне выборов в Великобритании

Курс британского фунта стерлингов к доллару в среду утром незначительно снижается на фоне сохранения опасений ряда инвесторов перед всеобщими выборами в парламент Великобритании, которые состоятся в четверг, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.56 EET курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,2909 доллара с 1,2912 доллара за фунт на предыдущем закрытии.

Курс евро к доллару уменьшался до 1,1267 доллара за евро с 1,1277 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене рос до 109,51 иены за доллар со 109,41 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,11%, до 96,63 пункта.

Участники рынка обеспокоены исходом внеочередных всеобщих выборов в парламент Великобритании, которые состоятся 8 июня. После того, как граждане страны на референдуме проголосовали за выход Великобритании из Евросоюза, так называемый Brexit, премьер-министр страны Тереза Мэй решила, что для предстоящих переговоров с Брюсселем необходимо единство в политическом Лондоне.

Кроме того, в четверг состоится заседание ЕЦБ. Эксперты полагают, что регулятор сохранит все параметры монетарной политики без изменений, однако обсудит отказ от мер стимулирования экономики. В настоящее время базовая процентная ставка ЕЦБ находится на рекордно низком уровне 0%, ставка по депозитам - на уровне минус 0,4%, а маржинальная ставка - на отметке 0,25%.

Инвесторы также ожидают, что на курс доллара окажет влияние выступление экс-директора ФБР Джеймса Коми в сенате по делу о "вмешательстве РФ" в выборы США, которое состоится в четверг. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что Коми планирует подтвердить в сенате, что президент США Дональд Трамп оказывал на него давление, чтобы завершить расследование в отношении экс-помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна.