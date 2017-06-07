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Доллар торгуется разнонаправленно к иене и евро 6 июня в преддверии выборов в Великобритании
14:27 06.06.2017 |
Доллар дешевеет к иене и дорожает к евро во вторник днем в преддверии выборов в Великобритании и других событий, вызывающих беспокойство инвесторов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.58 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,08%, до 96,72 пункта. Курс доллара к иене уменьшался до 109,47 иены за доллар со 110,46 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару опускался до 1,1252 доллара за евро с 1,1255 доллара за евро на предыдущем закрытии.
На этой неделе состоится очередное заседание ЕЦБ. Эксперты полагают, что регулятор сохранит все параметры монетарной политики без изменений. В то же время ожидается, что Центробанк в ходе заседания обсудит отказ от мер стимулирования экономики. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что экономическая ситуация в регионе, по мнению членов регулятора, улучшилась, а риски стали "в значительной степени сбалансированными".
В этот же день состоятся внеочередные всеобщие выборы в парламент Великобритании. После того, как граждане страны на референдуме проголосовали за выход Великобритании из Евросоюза, так называемый Brexit, премьер-министр страны Тереза Мэй решила, что для предстоящих переговоров с Брюсселем необходимо единство в политическом Лондоне.
Внимание участников торгов приковано также к предстоящему в четверг выступлению экс-главы ФБР Джеймса Коми в сенате по делу о "вмешательстве РФ" в выборы США. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что Коми планирует подтвердить в сенате, что президент США Дональд Трамп оказывал на него давление, чтобы завершить расследование в отношении экс-помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна.
"Сложно выделить какой-то один фактор, выборы в Великобритании и показания Коми состоятся в тот же день, что заставляет рынок нервничать", - сказал агентству Рейтер менеджер State Street Global Markets Барт Вакабаяси (Bart Wakabayashi). Ожидание данных событий вызвало рост спроса на безопасные активы, к которым традиционно относится и иена.
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