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Доллар стабилен относительно евро 2 мая, укрепляется к иене
09:42 02.06.2017 |
Доллар США к евро стабилен в пятницу после незначительного укрепления по итогам предыдущей сессии, иена дешевеет на фоне снижения спроса на активы "тихой гавани" в условиях подъема фондовых рынков.
Курс евро к доллару находится на уровне $1,1220 по сравнению с $1,1213 на закрытие предыдущей сессии.
Курс доллара к иене поднялся до 111,68 иены против 111,37 иены накануне, стоимость евро относительно иены увеличилась до 125,27 иены по сравнению с 124,87 иены по итогам предыдущих торгов.
Внимание рынка в пятницу направлено на майские данные о безработице в США, которые будут обнародованы министерством труда в 15:30 EET.
Средний прогноз экспертов, опрошенных MarketWatch, предусматривает увеличение числа рабочих мест в американской экономике в прошлом месяце на 185 тыс. и сохранение безработицы на уровне 4,4%.
Данные аналитической компании ADP, опубликованные накануне, указали на рост числа рабочих мест в частном секторе США в мае на 253 тыс.
"Статданные продолжают указывать на устойчивый экономический рост. Трейдеры уже полностью заложили в валютные курсы подъем ставки Федрезервом на июньском заседании, и сильные данные по американскому рынку труда лишь утвердят их во мнении о повышении ставки в июне", - отмечает аналитик Commonwealth Foreign Exchange Омер Эсинер.
Эксперт отмечает, что даже с учетом ожидаемого ужесточения кредитно-денежной политики в США и усиления экономического роста, потенциал укрепления доллара ограничен.
"Мы приближаемся к тому моменту, когда расхождения в кредитно-денежной политике США и еврозоны уменьшаются", - цитирует О.Эсинера MarketWatch.
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