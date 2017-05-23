ICU отмечает рост инвестиций страховых компаний в ОВГЗ

Инвестиционная компания "Инвестиционный капитал Украина" (ICU) отмечает рост инвестиций страховых компаний в облигации внутреннего государственного займа.

Об этом Українським Новинам сообщила руководитель отдела брокерского обслуживания клиентов группы ICU Евгения Грищенко, передают Українські Новини.

"После ужесточения нормативных требований по размещению и диверсификации активов страховых компаний, в течение 2016 года многие страховщики начали более активно инвестировать в ОВГЗ как в более надежный и доходный инструмент. За 2016 год вложения страховых компаний в ОВГЗ выросли на 113%, или 2,9 млрд гривен", - сообщила Евгения Грищенко.

По ее словам, все большее число страховых компаний отдают предпочтение именно инвестированию в государственные облигации.

"Если для страховых компаний жизни получение инвестиционного дохода - неотъемлемая составляющая в управлении активами, и они всегда были активными участниками рынка ОВГЗ, то рисковые страховые компании начали покупать облигации исключительно для диверсификации вложений. К примеру, за 2016 год остатки на валютных счетах страховых компаний в банках уменьшились на 66 млн долларов, львиная доля которых пошла на покупку ОВГЗ. Вложения в долларовые ОВГЗ стали для страховых компаний более доходной альтернативой, чем долларовые депозиты в надежных банках", - констатирует представитель ICU.

Также пока не наблюдается интереса к украинскому государственному долгу в гривне со стороны иностранных инвесторов.

Грищенко считает, что действующие валютные ограничения значительно осложняют процесс подобного инвестирования.

"Сейчас ОВГЗ можно покупать нерезидентам только лишь за введенную валюту, либо за гривну, полученную от продажи, погашения ОВГЗ и процентного дохода по ОВГЗ. Послабление валютных ограничений может помочь повысить спрос от нерезидентов на гривневые ОВГЗ", - подчеркнула она.

Как сообщали Українські Новини, за 4 месяца Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 12,666 млрд гривен за счет размещения ОВГЗ.